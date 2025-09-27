„Obawiam się, że niestety do tego za mało odwagi mają zarówno parlamentarzyści Polski 2050, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście chciałbym się mylić, tak jak powiedziałem, zakończenie misji tego rządu jest dobre z punktu widzenia Polski. Ale stworzenie rządu technicznego byłoby dobrym krokiem naprzód” - powiedział europoseł PiS Michał Dworczyk w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Odniósł się w ten sposób do pomysłu przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
Sikorski nowym premierem?
Europoseł został zapytany, czy Radosław Sikorski może zostać nowym premierem.
Uważam, że cały ten rząd powinien jak najszybciej odejść do historii. Działania, które są podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat, są szkodliwe dla Polski. Widać to na wynikach naszej gospodarki.…
