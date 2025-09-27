Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski doszukał się jednej z przyczyn swojej porażki w walce o urząd głowy państwa. Podczas Campus Academy 2025 w Międzyzdrojach powiedział, że mógł być zbyt elokwentny, co - według niego - w porównaniu z prostym stylem komunikacji prezydenta Karola Nawrockiego, miało gorzej trafiać do potencjalnego wyborcy.
W Międzyzdrojach odbywa się Campus Academy 2025 Rafała Trzaskowskiego. Impreza, jak co roku, jest skierowana do młodych odbiorców, ale w tym roku nie jest zorganizowana z takim rozmachem, jak dotychczas.
Trzaskowski szuka przyczyny porażki
Podczas jednego z paneli prezydent Warszawy poruszył kwestię kampanii prezydenckiej.
Nie uważam, że Karol Nawrocki prowadził rewelacyjną kampanię wyborczą. Oni byli przez cały czas w defensywie. Na pewno nie można odmówić Karolowi Nawrockiemu talentów, dlatego rzeczywiście bardzo szybko nauczył się twardego, prostego, zwięzłego komunikowania. Tego można się uczyć, bo może dzisiaj właśnie za dużo jest elokwencji, może ja za dużo gadam
— dywagował
Następnie kontynuował.
Natomiast to nie była jakaś rewelacyjna kampania, to był ten moment. Tamta strona dobrze wyczuła moment, żeby właśnie wybrać kogoś, kto tak wygląda oraz tak mówi i się udało.
Rafał Trzaskowski nie ma ostatnio łatwego czasu. Sprawa nocnej alkoholowej prohibicji pokazała, że to nie on zarządza Warszawą. Dodatkowo stale traci na znaczeniu w Platformie Obywatelskiej, może nawet stracić funkcję wiceprzewodniczącego partii. Twierdząc, że kampania wyborcza prezydenta Karola Nawrockiego nie była rewelacyjna, szkodzi jedynie sobie i swojemu sztabowi, ponieważ przegrał, mając potężne zaplecze finansowo-medialne.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Kto sieje dezinformację? Kabaret na Campusie Trzaskowskiego! Zaatakowano Kanał Zero. Dziennikarz błyskawicznie zareagował
— Trzaskowski tłumaczy się z wyborczej porażki: „Jeżeli się przegrzewa pewne tematy, to one się odwracają przeciwko tym, którzy to robią”
— Sierakowski uderzył na Campusie Trzaskowskiego w Kanał Zero. Mocna riposta Stanowskiego: Może po prostu jesteście nieudacznikami?
— Trzaskowski buduje własne poletko? Wiceszef PO otworzył wczoraj Campus Academy. Zapowiedział, że za rok powróci do Campusu Polska
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741677-stand-up-trzaskowskiego-dlaczego-przegral-wybory
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.