„Wybór Karola Nawrockiego to był ten moment, ten punkt zwrotny, dzięki któremu możemy dziś powiedzieć: sprawy naszego państwa mogą wrócić na właściwy tor” - napisał w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP minister Paweł Szefernaker. Minister nie tylko zwraca uwagę, że dzięki prezydenckiej inicjatywie projekt budowy CPK w pełnym kształcie wrócił na agendę Sejmu i rządu, ale przypomina, że jest wiele innych spraw, które trzeba przypilnować dla dobra Polski. „A teraz na chwile wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ten wybór był inny… Próbowano nas przekonać, że „wystarczy jeść Prince Polo z prezydentem Trumpem” i będzie dobrze” - napisała na X Szefernaker.
Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.
Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!
Te słowa nigdy nie były tylko hasłem — to cel, który trzeba realizować. Każdego dnia, krok po kroku, decyzja po decyzji, dzień po dniu.
Wczoraj, gdy „Tak dla CPK” przeszło pierwsze czytanie w Sejmie, wygrało to wszystko co definiuje się właśnie w prostym, ale tak bardzo mocnym „po pierwsze Polska”. Wybór Karola Nawrockiego to był ten moment, ten punkt zwrotny, dzięki któremu możemy dziś powiedzieć: sprawy naszego państwa mogą wrócić na właściwy tor — tor ambicji, niezależności i rozwoju. To konkretna wizja państwa, które chce być niezależne, chce być suwerenne, chce być nowoczesne, konkurencyjne – chce być WIELKIE i SILNE!
— napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker szef Gabinetu Prezydenta RP.
Aż strach pomyśleć, co by było…
Prezydencki minister, który przypomina, że zapowiedzi Karola Nawrockiego wzięcia w cugle rządu Tuska nie były czcze, zauważa, że w czasie wyborów prezydenckich byliśmy o włos od kolejnego dramatu.
A teraz na chwile wyobraźmy sobie, co by było gdyby ten wybór był inny… Próbowano nas przekonać, że „wystarczy jeść Prince Polo z prezydentem Trumpem” i będzie dobrze. Kandydat, który w kampanii słowo „bezpieczeństwo” odmieniał przez wszystkie przypadki, rządzi miastem, stolicą państwa, gdzie jest nieobsadzonych 2,5 tysięcy etatów w policji!
Robimy a nie gadamy? Ciągle mówią, że coś zrobią i na tym się kończy. Gdy oni gadają to Prezydent Nawrocki przywozi jasne deklaracje wsparcia naszego bezpieczeństwa od prezydenta USA.
Cała Polska miała iść naprzód, a mamy kolejne informacje o negatywnych ratingach Polski i po raz pierwszy od 12 lat wzrasta bezrobocie a nasz kraj jest jednym z najszybciej zadłużających się państw w UE. Miała być repolonizacja, a mamy doniesienia, że przetarg ws. korzystania z portu w Gdyni wygrali Szwedzi, mimo, że Polacy przedstawili lepszy plan.
— zauważała minister Szefernaker we wpisie na X i przypomina słowa prezydneta Karola Nawrockiego.
W wywiadzie dla „SE” prezydent stwierdził: „Chciałbym, by Polska miała dobry rząd, odpowiedzialnie zarządzający finansami publicznymi i niepodsycający sporu politycznego, wojny polsko-polskiej. Każdy krok w tym kierunku oceniam dobrze.”
Minęło 50 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Dzień po dniu prezydent realizuje to co mówił w kampanii wyborczej. Są tacy, którzy ciągle sypią piach w tryby, by ta maszyna nie szła do przodu. Nie zatrzymacie nas, będziemy dalej robić to na co umówiliśmy się z Polakami.
Przed nami długa i trudna droga, ale idziemy nią pewnie, z odwagą i z przekonaniem, że największą siłą Polski są Polacy! Dziękujemy za Wasze wsparcie!
— napisała w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker szef Gabinetu Prezydenta RP.
