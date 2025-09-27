KOMENTARZE

Co tu się wydarzyło! Hołownia przeczołgał premiera w Sejmie: Tusk chciał zabrać głos? Nie? Przepraszam, najwyższy czas już odejść w niesławie

Koalicja 13 grudnia przegrała wczoraj sejmowe głosowanie, w którym próbowała odrzucić w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ws. CPK. Stało się tak m.in. dzięki głosowaniu Szymona Hołowni i części innych polityków Polski 2050 wbrew woli Tuska. Premier później na konferencji prasowej nie ukrywał złości na marszałka Sejmu i zapowiadał, że będzie domagał się wyjaśnień. Tymczasem sam Hołownia w mównicy Sejmowej bezpardonowo przeczołgał Tuska!

Donald Tusk chciał zabrać głos, tak? Nie?

— zapytał w pewnym momencie posiedzenia Sejmu prowadzący obrady marszałek Szymon Hołownia.

Wręcz przeciwnie

— rzucił siedzący na swoim miejscu w Sejmie Donald Tusk.

Wręcz przeciwnie? Czyli odniosłem mylne wrażenie? Przepraszam, najwyższy czas już odejść w niesławie

— odparł marszałek Hołownia. Oczywiście te słowa mogą - i pewnie tak jest - dotyczyć samego Szymona Hołowni i tego, że już w listopadzie na mocy umowy koalicyjnej ma ustąpić fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, ale równie dobrze mogą odnosić się do samego Donalda Tuska i jego ustąpienia z fotela premiera. Czy Szymon Hołownia nie zdawał sobie sprawy z dwuznaczności wypowiedzianych słów, czy też zrobił to celowo, by odgryźć się Tuskowi?

Fala komentarzy

Cała sytuacja wywołała żywe reakcje w sieci.

Pan Marszałek Hołownia do Pana Tuska: „Najwyższy już czas odejść w niesławie”. Koalicja dogorywa. Tylko Polski szkoda

— napisał na X Bogdan Rzońca, europoseł PiS.

Na 10.10.2025 r. zaplanowane jest w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przesłuchanie pana Marszałka Szymona Hołowni w śledztwie dotyczącym zamachu stanu. To może być ważny dzień w polskiej polityce…

— zaznaczył mec. Bartosz Lewandowski.

Szymek! Jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili

— zaznaczył ɐllǝnuɐɯı, użytkownik X.

Jak już Hołownia tak publicznie pyskuje Tuskowi, to jest tam wewnętrznie bardzo grubo. „Najwyższy już czas odejść w niesławie”. To wymierny efekt zaledwie 1,5 miesięcy prezydentury Nawrockiego. Przy kolejnych jego projektach gotowi są się zatłuc

— ocenił sytuację Max Hübner, użytkownik X.

A ja czekam na głosowanie ws. marszałka rotacyjnego. To będzie ogromny test dla koalicji. I mimo kilku przeczytanych tekstów, że Hołownia się podda i jest pogodzony z losem - nie mam takiego przekonania

— podkreślił Grzegorz Wszołek, publicysta portalu Salon24.

