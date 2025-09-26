Pięć organizacji prawniczych – Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP”, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”, Fundacja „Ordo Iuris” oraz Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji” – zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego z apelem o obronę niezależności sądów wobec działań ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Autorzy listu przypominają, że „19 września br. Waldemar Żurek skierował do sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego pisma, w których zakwestionował ich powołania i stwierdził, że dalsze orzekanie może być przestępstwem”.
To groźba bezprawna wobec sędziów, a jednocześnie atak na fundamenty państwa prawa. Sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji Prezydenta
— oceniają.
Sygnatariusze listu, w tym prezes Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” sędzia dr Łukasz Piebiak, wskazują, że działania Waldemara Żurka mogą naruszać Konstytucję RP i wypełniać znamiona zamachu na ustrój państwa. Apelują do Prezydenta o rozważenie skierowania do Kancelarii Sejmu wniosku o pociągnięcie Waldemara Żurka do odpowiedzialności konstytucyjnej
— przekazało Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” we wpisie w mediach społecznościowych.
Nie możemy pozwolić, by prokuratura stała się narzędziem politycznego nacisku na sędziów. To grozi destabilizacją całego systemu prawnego
— napisali autorzy apelu.
Apelujemy do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie wszelkich możliwych działań właściwymi sobie narzędziami prawnymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom opisanej sytuacji. W szczególności poddajemy pod rozwagę wystąpienie, na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji RP do Sejmu o pociągnięcie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka do odpowiedzialności konstytucyjnej. Waldemar Żurek grożąc sędziom Sądu Najwyższego odpowiedzialnością odszkodowawczą za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, mógł dopuścić się zbrodni zamachu stanu opisanej w art. 128 § 1 kodeksu karnego
— wskazali.
