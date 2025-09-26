Czeka nas zmiana rzecznika ministra spraw zagranicznych? Zaskakującą wiadomość podał portal Press.pl. „Paweł Wroński ma odejść ze stanowiska rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych” - czytamy.
Portal informuje, że byłego dziennikarza „Gazety Wyborczej” miałby zastąpić Maciej Wewiór, który ostatnio był wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu.
