Wroński nie będzie już rzecznikiem ministra spraw zagranicznych? Zaskakujące doniesienia. Wiadomo, kto miałby go zastąpić

Sprawdź autor: Fratria
Czeka nas zmiana rzecznika ministra spraw zagranicznych? Zaskakującą wiadomość podał portal Press.pl. „Paweł Wroński ma odejść ze stanowiska rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych” - czytamy.

Portal informuje, że byłego dziennikarza „Gazety Wyborczej” miałby zastąpić Maciej Wewiór, który ostatnio był wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu.

kk/Press.pl

