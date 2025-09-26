„Mam informacje z moich źródeł w Stanach Zjednoczonych, że jednym z celów wizyty Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych było sondowanie strony amerykańskiej, czy byłaby gotowa poprzeć taką zmianę, czy Sikorski byłby lepszy” - wskazał Adam Bielan, europoseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24.
Koalicja 13 grudnia przegrała w Sejmie dwa głosowanie. Jedno w sprawie odrzucenia prezydenckiego projektu ws. powrotu do oryginalnego projektu CPK, a drugie w sprawie obowiązkowej lekcji religii albo etyki w szkołach. Wydarzenia te wywołały widoczne zdenerwowanie premiera Donalda Tuska.
CZYTAJ TAKŻE: Kolejne przegranie głosowanie Tuska! Sejm skierował do komisji obywatelski projekt ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”
Koalicja się sypie
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem europoseł PiS Adam Bielan.
Ta koalicja się sypie. My od dawna mówiliśmy, że jedynym spoiwem tej koalicji była niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, chęć odsunięcia nas od władzy. Natomiast to jest za mało, żeby przez cztery lata zgodnie rządzić, jeżeli dzisiaj nie ma wspólnego programu. To jest koalicja od „Sasa do Lasa”. Co łączy panią Żukowską z panem Giertychem? Pana Petru z jakimiś lewicowcami?
— pytał polityk.
Zauważył, że łączy ich jedynie nienawiść i „chęć utrzymania tych stołków, które dość sprawnie w ciągu kilku pierwszych miesięcy przejęli”.
Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego do wielu polityków tej koalicji dociera, że to już jest początek końca
— mówił.
Ofensywa Sikorskiego
Adam Bielan przekazał, że widoczna jest presja na Donalda Tuska.
Mam też informacje z moich źródeł w Stanach Zjednoczonych, że jednym z celów wizyty Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych było sondowanie strony amerykańskiej, czy byłaby gotowa poprzeć taką zmianę, czy Sikorski byłby lepszy
— wskazał.
Wojciech Biedroń zapytał, czy to dlatego Sikorski rozmawiał głównie z administracją amerykańską.
Tak, oczywiście. Myślę, że Sikorski też widzi, że Tusk bardzo słabnie i to jest ten moment, kiedy może zaatakować
— odpowiedział Bielan.
Żeby było jasne, ja takiej zmiany bym sobie nie życzył, bo oceniam obu polityków równie źle
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Porażka obozu Tuska! Prezydencki projekt ws. CPK skierowany do prac w komisji. Jabłoński: „Wściekły Tusk analizuje”
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741650-tylko-u-nas-bielan-ujawnia-cel-wizyty-sikorskiego-w-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.