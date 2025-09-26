Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale br. - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki. Co więcej, prezydent podpisał także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. „Prezydent Rzeczypospolitej nie pozwoli się szantażować i nie pozwoli szantażować Polaków” — powiedział.
Bogucki ocenił, że ustawa ta jest „ważna dla wielu polskich rodzin”.
Krótko mówiąc, ceny energii będą mrożone na kolejny kwartał
— zauważył prezydencki minister.
Jego zdaniem podpisana ustawa nie jest idealna, ponieważ nie przewiduje ona mrożenia cen energii np. dla przedsiębiorców, rolników, samorządów i szpitali.
No ale to rozwiązanie, które zostało zaproponowane jest dobre dla Polaków, jest dobre dla tych, którzy mogą z niego skorzystać
— ocenił. Zwrócił ponadto uwagę, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z bonu ciepłowniczego.
Szczegóły rozwiązania
Zgodnie z nowymi przepisami bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.
Ustawa przedłuża też do końca 2025 r. obowiązujące obecnie prawo do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto.
Sprawa Ukraińców
Bogucki wskazał, że prezydent Karol Nawrocki podpisał także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.
Poprzednimi wetami prezydent RP zmusił rząd, premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań. W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej
— powiedział.
Żadnej innej ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy prezydent już nie podpisze, musimy przejść na normalne warunki
— zaznaczył.
Prezydent Rzeczypospolitej nie pozwoli się szantażować i nie pozwoli szantażować Polaków
— dodał.
Podczas konferencji prasowej Zbigniew Bogucki podkreślił ponadto, że 29 września do Sejmu trafią projekty w sprawie wydłużenia okresu, po którym obcokrajowcy mogą ubiegać się o polskie obywatelstwo, oraz ws. ścigania banderyzmu.
Ropa i gaz
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zapasach ropy i gazu
— poinformował szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki.
Miesiąc temu prezydent zawetował nowelizację ustawy, która m.in. wykreślała z ustawy konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą.
Zawetowana ustawa miała zapisy, które były niebezpieczne z punktu widzenia energetycznego bezpieczeństw państwa, czyli pozwalała w szerszym zakresie magazynować gaz poza granicami kraju
— powiedział szef kancelarii prezydenta. Zaznaczył, że po „zawetowaniu rząd Donalda Tuska został zmuszony do zmiany zapisów tak, by umożliwiały one przedłużenie możliwości magazynowania gazu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych”.
