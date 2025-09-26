„Panie Marszałku Szymonie Hołownia, dlaczego z pieniędzy podatników utrzymywany jest kochanek posła Marcinka Józefaciuka, którego zatrudnił w biurze poselskim?” - zapytała na platformie X Emilia Kamińska, załączając m.in. zdjęcie, na którym widać Józefaciuka całującego się z mężczyzną. Na ten wpis zareagował Józefaciuk, tłumacząc się, że…. nie jest z nikim w formalnym związku.
Kochanek? No co ty, nie jestem w żadnym formalnym związku, więc i kochanka nie mam. Weź naucz się polskiego
— zareagował na wpis Kamińskiej Marcin Józefaciuk, najwyraźniej sam nie widząc, że jako kochanka określa się właśnie osobę, z którą ma się relacje intymne nie będąc z nią w formalnym związku.
To jeszcze będziesz mi wybierać współpracowników? Może jeszcze będziesz mi przesyłać jak mam głosować i gdzie mam się pojawiać? Idiotyzm, absurd i kompletny narcyzm
— dodał Józefaciuk.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741638-zamieszanie-ws-pracownika-jozefaciuka-kochanka-nie-mam
