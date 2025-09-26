wideo

Politycy PiS triumfują! Wielkie sejmowe zwycięstwo ws. prezydenckiego projektu CPK. Morawiecki: "Jedziemy do przodu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź CPK / autor: Fratria
CPK / autor: Fratria

Politycy Prawa i Sprawiedliwością nie kryją swojej radości po zwycięskim głosowaniu ws. prezydenckiego projektu powrotu do oryginalnej wersji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stało się to dzięki głosom części polityków Polski 2050. Wynik głosowania wywołał wrzawę po prawej stronie polskiego Sejmu, a posłowie PiS udostępnili w mediach społecznościowych nagrania, na których na gorąco odnieśli się do sprawy.

CZYTAJ TAKŻE: Porażka obozu Tuska! Prezydencki projekt ws. CPK skierowany do prac w komisji. Jabłoński: „Wściekły Tusk analizuje

Sprawę głosowania skomentował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Platforma próbowała wywrócić projekt CPK, ale razem z prezydentem przywróciliśmy go i jedziemy do przodu

— wskazał.

Radość polityków PiS

Głos zabrał także Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

Prezydencki projekt to tak naprawdę zgłoszony ponownie projekt obywatelski. Obywatele, prezydent i okazuje się większość w Sejmie, mówią: „tak dla CPK”

— zaznaczył.

Radości nie krył także inny z posłów PiS - Paweł Jabłoński.

200 000 ludzi razem z panem prezydentem powiedziało: „tak, chcemy rozwoju Polski”. Dzisiaj Tusk próbował to zablokować, ale wygraliśmy to głosowanie w Sejmie

— powiedział.

Głosowanie próbował przypilnować Donald Tusk, który jest z nami na sali, ale na szczęście mamy większość i przegłosowaliśmy ten dobry projekt

— zaznaczył natomiast Grzegorz Puda, były minister funduszy i polityki regionalnej.

Powrót CPK

Satysfakcji z wyników głosowania nie krył także były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Odrzuciliśmy ten absurdalny wniosek i procedujemy prezydencki projekt ustawy o CPK. Przywracamy CPK

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE:

— Prezydent Nawrocki nie kryje radości po głosowaniu ws. projektu dot. CPK: „Ważna i odważna decyzja! Dla Polski, dla Polaków”

— TYLKO U NAS. Paulina Matysiak o głosowaniu ws. CPK: PO wyręcza się koalicjantami, żeby społeczna złość nie spadła na nią, a na Nową Lewicę

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych