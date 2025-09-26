Politycy Prawa i Sprawiedliwością nie kryją swojej radości po zwycięskim głosowaniu ws. prezydenckiego projektu powrotu do oryginalnej wersji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stało się to dzięki głosom części polityków Polski 2050. Wynik głosowania wywołał wrzawę po prawej stronie polskiego Sejmu, a posłowie PiS udostępnili w mediach społecznościowych nagrania, na których na gorąco odnieśli się do sprawy.
Sprawę głosowania skomentował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.
Platforma próbowała wywrócić projekt CPK, ale razem z prezydentem przywróciliśmy go i jedziemy do przodu
— wskazał.
Radość polityków PiS
Głos zabrał także Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.
Prezydencki projekt to tak naprawdę zgłoszony ponownie projekt obywatelski. Obywatele, prezydent i okazuje się większość w Sejmie, mówią: „tak dla CPK”
— zaznaczył.
Radości nie krył także inny z posłów PiS - Paweł Jabłoński.
200 000 ludzi razem z panem prezydentem powiedziało: „tak, chcemy rozwoju Polski”. Dzisiaj Tusk próbował to zablokować, ale wygraliśmy to głosowanie w Sejmie
— powiedział.
Głosowanie próbował przypilnować Donald Tusk, który jest z nami na sali, ale na szczęście mamy większość i przegłosowaliśmy ten dobry projekt
— zaznaczył natomiast Grzegorz Puda, były minister funduszy i polityki regionalnej.
Powrót CPK
Satysfakcji z wyników głosowania nie krył także były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Odrzuciliśmy ten absurdalny wniosek i procedujemy prezydencki projekt ustawy o CPK. Przywracamy CPK
— wskazał.
