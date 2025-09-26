Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który ma powstać w województwie zachodniopomorskim. Pomysłowi Koalicji 13 Grudnia sprzeciwili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przemawiali podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Zgodnie z założeniami miałby on mieć blisko 4 tys. ha i powstać już w listopadzie w województwie zachodniopomorskim. Byłby to też pierwszy park narodowy od ponad 20 lat.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 226 posłów, 198 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.
Sejm we wcześniejszym głosowaniu przyjął poprawkę PiS, która – jak tłumaczyła posłanka tego ugrupowania Małgorzata Golińska – ma na celu umożliwienie ogłaszania przetargów ograniczonych przez dyrektorów parków narodowych. Dodała, że celem jest zabezpieczenie interesów rolników, którzy chcieliby dzierżawić ziemię na terenie parków. Według resortu klimatu poprawka ma wadę merytoryczną, ponieważ jej wejście w życie może spowodować, iż rozporządzenie ustalające m.in. warunki takich przetargów przestanie obowiązywać. Ministerstwo zadeklarowało jednak chęć pracy nad poprawką w toku dalszych prac legislacyjnych.
Wypowiedź Pawła Sałka
Podczas posiedzenia sejmowej komisji głos zabrał Paweł Sałek. Poseł PiS w zdecydowany sposób skrytykował pomysł Koalicji 13 Grudnia.
Państwo robiąc Park Narodowy Doliny Dolnej Odry nie mieliście przeprowadzonej inwentaryzacji, wykonanych ekspertyz. Bo takich ekspertyz, z tego co widzimy, nie było. Państwo nie odnoszą się tylko do siedlisk nie ma słowa na temat ptaków, oprócz tego, że tam jest jedna cyferka podana i nie ma na ten temat w uzasadnieniu ustawy na temat ichtiofauny. Co więc w tym parku narodowym Dolnej Odry, bez rzeki Odry będziemy chronić?Tylko siedliska? I teraz jest taka sytuacja taka, że patrzę na tę poprawkę. Państwo nawet nie mieli inwentaryzacji przyrodniczej, bo dopiero na potrzeby planu ochrony parku czy planu zadań ochronnych będziecie to robić? Na dzień dzisiejszy liczba wydanych planów ochrony dla parków wynosi 12, w nawiasie, 11 parków narodowych, pozostaje bez opracowanych planów. Proszę państwa, wy nie wykonujecie bieżących obowiązków związanych z realizacją opracowania planów dla istniejących parków i robicie nowy park narodowy bez inwentaryzacji przyrodniczej na całym terenie
– mówił poseł PiS.
Obszar nowego parku
Teren parku ma objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.
Do rybactwa i rybołówstwa kulturowego, których definicję zawarto w ustawie, będzie miał zastosowanie przepis przewidujący, że w planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych – ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Katalog elementów planu ochrony parku ma zostać uzupełniony o wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów rybactwa i rybołówstwa kulturowego.
Do nowego parku będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące parków narodowych, wyznaczające ich zadania, w tym prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie obszaru parku oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej.
Z ustawy wynika, że limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 ma wynieść 167 mln zł, z czego w 2026 r. miałoby to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. – 16,6 mln zł.
mly/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741630-powstanie-nowy-park-narodowy-salek-punktuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.