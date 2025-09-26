Waldemar Żurek po raz kolejny uderza w sędziów, których nie uznaje. Domaga się rzekomego „zaprzestania naruszania prawa przez neosędziów”, których dopatrzył się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. „Komedia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek straszy wszystkich sędziów SN i NSA odpowiedzialnością karną i cywilną” - zareagował na działania ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski.
Kolejne wezwania do zaprzestania naruszania prawa przez neosędziów. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek wezwał neosędziów wykonujących obowiązki w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego, by nie pozbawiali stron postępowania fundamentalnych praw gwarantujących im rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Rygor: pozwy regresowe, ocena prawnokarna
— napisała na platformie X prokurator Ewa Wrzosek, radca generalna w biurze ministra Waldemara Żurka.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował kolejne wezwania do zaprzestania naruszania prawa. Tym razem adresatami są imiennie wskazane osoby, które uzyskały nominacje na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa niespełniającej konstytucyjnych standardów, a obecnie wykonują obowiązki w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego
— podkreślono w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Prok. Anna Adamiak w imieniu Żurka, zawartła też w komunikacie groźby wobec nielubianych przez obecną władzę sędziów.
Waldemar Żurek wskazuje również na to, że powstanie istotnych zobowiązań finansowych po stronie Państwa Polskiego, wynikających z orzekania przez składy sędziowskie niespełniające standardów prawa krajowego i międzynarodowego, może prowadzić do dochodzenia przez Skarb Państwa od osób uczestniczących w tych składach zwrotu wypłaconych zadośćuczynień w trybie roszczenia regresowego. (…) Prokurator Generalny przypomina jednocześnie, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez osoby nominowane na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r., niespełniającej kryteriów przewidzianych dla uzyskania statusu organu konstytucyjnego, może w każdym przypadku podlegać ocenie prawnokarnej
— zaznaczono .
„Przecież to się logiki nie trzyma”
Absurdalny i bezczelny komunikat ministra Żurka skrytykował m.in. mec. Bartosz Lewandowski.
Komedia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek straszy wszystkich sędziów SN i NSA odpowiedzialnością karną i cywilną. Sędzia, który orzekał na delegacji w NSA jest ok i jest bezstronny i niezależny. Gdy ten sam sędzia już został powołany przez Prezydenta po konkursie w KRS już nie i w ogóle to nie jest „sąd”. Przecież to się logiki nie trzyma
— zareagował na wpis Wrzosek mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741628-bezczelnosc-zurek-skierowal-pisma-z-grozbami-do-sedziow-nsa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.