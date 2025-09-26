„Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK” – napisał prezydent Karol Nawrocki, komentując decyzję Sejmu o skierowaniu prezydenckiego projektu ws. CPK do dalszych prac w komisji.
Prezydencki projekt trafił do prac komisji pomimo wniosku Lewicy, która chciała odrzucenia. Sejm nie zgodził się jednak na to i projekt dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie dalej procedowany.
W swoim wpisie na portalu X prezydent Karol Nawrocki dziękuje głosującym przeciwko odrzuceniu jego inicjatywy.
Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji. Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK. Ważna i odważna decyzja! Dla Polski, dla Polaków
– czytamy w jego wpisie.
Głosowanie w Sejmie
Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.
Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji infrastruktury.
Prezydencki projekt przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.
