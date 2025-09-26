Działacze Ostatniego Pokolenie protestują dziś przed Sejmem, domagając się skierowania do komisji projektu ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, nagle zgłosiła z mównicy sejmowej wniosek, by prowadzenie obrad Sejmu przejął Włodzimierz Czarzasty, a Hołownia udał się na rozmowy z Ostatnim Pokoleniem. Marszałek Sejmu pozwolił sobie na ripostę. „Ta próba przyspieszenia rotacji przez panią poseł została odnotowana” - zaznaczył Szymon Hołownia.
Składam wniosek formalny o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania w ten sposób, żeby głosowania mógł przeprowadzić pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, a pan marszałek mógł udać się przed Sejm na spotkanie ze stowarzyszeniem Ostatnie Pokolenie, które próbowało się spotkać z panem. Mimo pańskich obietnic, że pan jest na to otwarty
— mówiła Anna Maria Żukowska z mównicy sejmowej.
Niestety odmówił pan wejścia do Sejmu Ostatniemu Pokoleniu po to, żeby nie mogło przedstawić w Sejmie projektu ustawy, które ma zarówno ratować PKP Cargo, pomóc związkom zawodowym, które nie żebrają o pieniądze, tylko chcą pracować, chcą mieć pracę i chcą zabezpieczyć transport na wypadek wojny, bo PKP Cargo to jest kluczowy przewoźnik na wypadek wojny, polski przewoźnik, żebyśmy mieli więcej finansowania transportu kolejowego. Na to powinniśmy kłaść nacisk, a nie tylko i wyłącznie na transport drogowy. Mamy kryzys klimatyczny i musimy odpowiedzialnie i natychmiast z nim walczyć
— dodała.
Riposta Hołowni
Dziękuję bardzo. Moment, moment, bo tu została podniesiona ważna kwestia. Istnieje rzeczywiście wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia głosowania, nie ma natomiast możliwości złożenia wniosku formalnego o zmianę marszałka, co jak rozumiem niektórzy witają z ubolewaniem. Ta próba przyspieszenia rotacji przez panią poseł została odnotowana. Ja tylko zwrócę się do pani poseł słowami Antoine de Saint-Exupéry, który napisał: „Im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia”, więc mam nadzieję, że szybko pragnienia co po niektórych się ziszczą
— ripostował Szymon Hołownia.
Natomiast co do Ostatniego Pokolenia, którego postulaty ja osobiście uważam w znacznej mierze za słuszne, kompletnie nie zgadzając się z sposobami w jakie je prezentuje, ma możliwość i do tego zachęcam, projekt Ostatniego Pokolenia Lewica złożyła do Sejmu, już jest w konsultacjach społecznych ten projekt, o który walczą. Natomiast zachęcam i proszę to przekazać tym, którzy mają kontakt, do inicjatywy obywatelskiej, 100 000 podpisów. Tutaj naprawdę w tym Sejmie projekty obywatelskie są czytane. Zbierzecie 100 000 podpisów, a nie tylko będziecie robili hałas w tym czy innym miejscu. Pokażecie, że ludzie rzeczywiście za wami stoją. Mało tego, nie przed Sejmem będziecie mogli demonstrować i się przyklejać, ale tutaj będziecie, w ławach wnioskodawców
— zwrócił się Hołownia do ekoterrorystów z Ostatniego Pokolenia.
