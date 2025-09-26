”Ale żeby adwokaci zakładali stowarzyszenie ‘Wolne sądy’, to tego jeszcze chyba od Cycerona nie było. Zawsze była to pewna opozycja” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Marek Markiewicz.
Gościem Tadeusza Płużańskiego w programie „Kontra” był mec. Marek Markiewicz, który odniósł się do sprawy Sławomira Nowaka, wobec którego prokuratura sama zrezygnowała z oskarżenia i słów Donalda Tuska w tej kwestii. Przypomnijmy, że premier Tusk mówił w tym kontekście, że „dzięki temu co zdarzyło się 2023 roku, a więc dzięki wygranej Koalicji 15 października, to już nie politycy, nie szefowie partii, nie premier decyduje o tym, kto jest winny, a kto nie, tylko sądy”. „Nie wnikam w szczegóły tej sprawy. Nie mam ani satysfakcji, ani mi smutno, ani wesoło, to nie jest w tych kategoriach” - mówił Tusk.…
