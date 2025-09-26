Porażka Nowackiej! Uczniowie masowo wypisani z edukacji zdrowotnej w Stalowej Woli. Prezydent Nadbereżny podał dane

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w szkole, którym Koalicja 13 grudnia, a konkretnie minister edukacji Barbara Nowacka, zaplanowała począwszy od tego roku zastąpienie funkcjonującego od lat przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Po co takie działania? Wielu rodziców dopatrzyło się w niewinnie brzmiącej nazwie przedmiotu wprowadzenia tak naprawdę edukacji seksualnej w lewicowej formie. Jak podał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, w tym mieście blisko 62 proc. uczniów zrezygnowało z uczęszczania na edukację zdrowotną!

Nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII przedmiot edukacja zdrowotna jest w tym roku nieobowiązkowy i bardzo wielu rodziców skorzystało z możliwości wypisania swoich dzieci z tych lekcji. Zrobiła tak m.in. Para Prezydencka. Dzieci można było wypisywać z nowego przedmiotu Nowackiej do 25 września. Okazuje się, że z tej opcji skorzystała znacząca grupa rodziców w Stalowej Woli.

W Stalowej Woli z zajęć edukacji zdrowotnej zrezygnowało blisko 62 proc. uczniów. W liceum samorządowym rezygnację złożyło 80 proc. uczniów

— poinformował na platformie X Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

