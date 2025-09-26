Działacze Ostatniego Pokolenia domagają się od marszałka Sejmu Szymona Hołowni skierowania do komisji projektu ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. W ramach protestu, przed budynkiem Sejmu działacze rozbili namioty.
Zakładający m.in. dostęp do powszechnego ogólnopolskiego biletu na wszystkie rodzaje transportu publicznego projekt złożony został 24 września przez Lewicę. Szefowa klubu Anna Maria Żukowska podkreśliła wówczas na konferencji prasowej, że projekt powstał we współpracy ze stroną społeczną, czyli z Ostatnim Pokoleniem. dotyczy on przeniesienia akcentu z finansowania dróg z Funduszu Drogowego na finansowanie transportu szynowego.
Konferencja miała początkowo odbyć się w Sejmie 24 września, jednak – jak mówiła działaczka Ostatniego Pokolenia Julia Kean - marszałek Sejmu odmówił ruchowi wstępu do Sejmu. Jej zdaniem Hołownia uznał ich za zagrożenie.
Działacze Ostatniego Pokolenia domagając się dialogu i szybkiego skierowania projektu do komisji. Dziś postanowili rozbić namioty przed Sejmem na rogu ulic Matejki i Wiejskiej.
Domagamy się tego, żeby Polska na poważnie zajęła się transportem publicznym i zapaścią klimatu
— powiedział PAP jeden z działaczy. Jak dodał, ruch codziennie o godz. 19 będzie organizować w tym miejscu wiece.
Ostatnie Pokolenie to grupa ekoterrorystów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie pomnika warszawskiej syrenki czy opóźnienie startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.
