Czy dojdzie do zawiązania paktu senackiego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją? Krzysztof Bosak zapewnił na antenie Radia Zet, że nie toczą się w tej sprawie żadne rozmowy. Nie wykluczył jednak związania takiego porozumienia. Przypomniał, że druga strona sporu politycznego skorzystała z takiej możliwości.
Lider Konfederacji komentował pomysł zawarcia porozumienia z PiS-em, by przełamać układ partii Koalicji 13 Grudnia, które rządzą Senatem. Bosak przekonywał, że wbrew doniesieniom medialnym, tego typu rozmowy nie mają miejsca.
Nie ma takich rozmów. Natomiast od momentu, kiedy partie lewicowe zawiązały porozumienie w celu wygrywania, mieliśmy pakt senacki, to był pakt o charakterze lewicowym czy centrowo-lewicowym
– powiedział.
Krzysztof Bosak nie wykluczył jednak takiego porozumienia.
Jeżeli partie o profilu lewicowym mogą zawiązywać porozumienie po to, żeby wygrywać, to partie inne też mogą zawiązywać. Natomiast nikt o tym w tej chwili nie dyskutuje. Niczego nie wykluczam, uważam że powinniśmy szukać partnerów po to, żeby wygrywać, nie szukać w jednej partii, tylko w różnych
– stwierdził.
Propolscy kandydaci
Jeżeli partie o profilu centrowym chciałyby wspólnie z nami wygrywać wybory do Senatu, wystawiając dobrych kandydatów propolskich, konserwatywnych czy wolnościowych czy narodowych, powinniśmy o tym rozmawiać
– dodał.
