Sławomir Sierakowski, lewicowy publicysta związany z „Krytyką Polityczną”, na Campusie Academy Rafała Trzaskowskiego narzekał na sukces Kanału Zero. Zarzucał, że rzekomo tak jest „od cholery pieniędzy pisowskich”, oczywiście nie przedstawiając na to przekonujących dowodów. Tymczasem Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, w którego zarządzie jest Sierakowski, tylko w 2024 roku otrzymało ponad 1,2 miliona złotych środków publicznych (z miasta Warszawy, zarządzanego przez Trzaskowskiego)!
Przecież taki Kanał Zero, on tak naprawdę jak się tam poprzyglądać, to tam jest od cholery pieniędzy pisowskich po prostu. Znaczy tam był i Mazurek i iluś innych ludzi, którzy robili prawicowe media. Jeszcze się okazało, że ten cały Stanowski to jeszcze kupę kasy brał z Telewizji Publicznej. Naprawdę jakby tam się przyjrzeć, no to owszem, to jest w dużej mierze jego zasób i jego talent, chociaż one są w dużej mierze idą po prostu zgodnie z pewnym trendem algorytmowym
— wypalił Sławomir Sierakowski podczas Campusu Academy, czyli skromniejszej wersji dotychczas corocznego wydarzenia Rafała Trzaskowskiego Campus Polska Przyszłości, opowiadając tym samym kompletne bzdury. Krzysztof Stanowski za jego program sportowy, który emitowano w TVP Sport, zarabiał zaledwie 4 tys. zł za odcinek!
To jest po prostu raczej dostosowanie się niż kreowanie czegoś, to jest raczej reaktywne niż inicjatywne. No ale okej, nie trzeba mu też mówić, że jakiegoś talentu nie ma, a my się boimy
— dodał Sierakowski.
Stanowski do Sierakowskiego: Może po prostu jesteście nieudacznikami?
Na słowa Sierakowskiego zareagował w celny sposób Krzysztof Stanowski, zauważając, że to właśnie do stowarzyszenia, w którego zarządzie jest publicysta „Krytyki Politycznej” trafiły ogromne środki publiczne.
Podsumujmy tego kolesia: Produkowałem kilka lat program dla TVP Sport za 4000 złotych za odcinek = otrzymałem potężne pieniądze. Jego stowarzyszenie od samej Warszawy w rok (!) dostało grant (!!) na większą sumę (!!!) niż mój wieloletni przychód z produkcji programu = brak potężnych pieniędzy
— napisał na platformie X Krzysztof Stanowski.
Może po prostu jesteście nieudacznikami, którzy nie potrafią niczego stworzyć, a bez kroplówek padacie na ryj?
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741576-sierakowski-uderzyl-w-kanal-zero-mocna-riposta-stanowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.