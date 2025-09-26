Klub Koalicji Obywatelskiej dyskutuje o zmianie Donalda Tuska na nowego premiera? Marek Sawicki z PSL przekonywał na antenie Radia Plus, że dochodzą do niego takie głosy z obozu największego z koalicjantów tworzących obóz rządzący.
Sawicki przekonywał, że dyskusje nt. zmiany premiera od jakiegoś czasu trwają w obozie Koalicji Obywatelskiej.
Nawet w Koalicji Obywatelskiej coraz częściej dyskutuje się o konieczności zmiany premiera
– mówił.
To jest największy partner z tych czterech ugrupowań tworzących dzisiaj rząd, w związku z tym ich prawem, a rzekłbym nawet, obowiązkiem, jest wskazanie nowego kandydata na premiera. Chyba że rzeczywiście uważają, że lepszego od Donalda Tuska nie mają, więc może tak koalicja trwać
– dodał.
Marek Sawicki zapewniał, że nie twierdzi iż Donald Tusk to obciążenie dla rządzącej koalicji.
Nie mówię, że jest obciążeniem, oni mówią o tym, że trzeba dokonać zmiany premiera
– stwierdził.
„Ostatni moment na zmianę premiera”
Polityk PSL opowiadał o swoich rozmowach z politykami KO przed rekonstrukcją rządu.
Przed rekonstrukcją rozmawiałem z wieloma i młodszymi i starszymi politykami Koalicji Obywatelskiej, znam ich większość osobiście, zwracałem im uwagę na to, że jest to ostatni moment na to, aby zmienić premiera, że rekonstrukcja rządu bez zmiany premiera nie da oczekiwanych efektów. I wydaje mi się, że tych efektów brak
– powiedział marszałek senior.
