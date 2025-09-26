Jacek Wilk, były poseł Konfederacji, zaatakował na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego używając do tego fejkowego wpisu z anonimowego konta. „Szanowny Panie, każdy może czasem stracić polityczną czujność. Ale na Boga ! Podawanie fejkowych wpisów, ze zdjęciami wygenerowanymi przez AI, naprawdę nie przystoi, szczególnie byłemu parlamentarzyście” - zareagował na wpis Wilka Rafał Leśkiewicz.
Niestety - z Prezydentem Nawrockim jest coraz gorzej - czyli po prostu tak, jak było z jego poprzednikami… chyba już niedługo trzeba się będzie pozbyć wszelkich złudzeń co do jego osoby - nadzieje na propolską prezydenturę w tej kadencji powoli, ale systematycznie znikają
— napisał na platformie X Jacek Wilk, załączając wpis z anonimowego konta, na którym widać m.in. wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie Karola Nawrockiego w jarmułce. Poza tym pojawiają się w nim absurdalne zarzuty pod adresem głowy państwa, jak m.in. to, że „nie odwołał rządu” - w praktyce prezydent nie ma kompetencji do tego, by dokonać takiego ruchu.
Riposta Leśkiewicza
Szanowny Panie, każdy może czasem stracić polityczną czujność. Ale na Boga ! Podawanie fejkowych wpisów, ze zdjęciami wygenerowanymi przez AI, naprawdę nie przystoi, szczególnie byłemu parlamentarzyście. Podane przez Pana zdjęcie przestawiające rzekomo Pana Prezydenta to fotomontaż. Nie mówiąc o całej reszcie. Dzieciak z podstawówki nie dałby się nabrać. Panu się udało. Choć nie ma powodu do dumy
— zareagował na wpis Wilka Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
tkwl/X
