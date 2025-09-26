„Oczekuję, że minister Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższych dniach przedstawi sposób na rozwiązanie problemu z finansowaniem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” - podkreślił Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.
Mariusz Błaszczak we wpisie na platformie X zwrócił uwagę na fakt, że „na posiedzeniu podkomisji do spraw modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP przedstawiciel resortu obrony przyznał, że obecnie jest problem z pozyskaniem rakiet do F-35”.
Problem wynika z decyzji ministra finansów, który nakazał ministrowi obrony spłatę zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych bezpośrednio z budżetu na obronność. Na rakiety po prostu nie ma pieniędzy
— wyjaśnił były minister obrony narodowej.
„Czas się w końcu postawić Tuskowi!”
Zaznaczył, że „dziwi kompletne ignorowanie tego zagadnienia przez polityczne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej”.
Chowanie głowy w piasek i udawanie, że sprawy nie ma nie rozwiąże problemu. Oczekuję, że minister Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższych dniach przedstawi sposób na rozwiązanie problemu z finansowaniem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Panie ministrze, czas się w końcu postawić Tuskowi! Jest Pan odpowiedzialny za Wojsko Polskie, a Pana uległość wobec premiera sprawia, że spada poziom naszego bezpieczeństwa
— dodał.
