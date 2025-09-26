„Internet dotychczas był pewną oazą wolności - wolności słowa, wymiany myśli, poglądów, dyskusji, debaty publicznej. I te wszystkie treści w związku z tymi regulacjami, które dzisiaj chce wprowadzać rząd, będą mogły być kontrolowane przez obecnie rządzących. Ja się na to nie godzę. Uważam, że to jest łamanie pluralizmu poglądów i tak naprawdę wpływanie na opinię publiczną administracyjnymi i sztywnymi metodami” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Rząd przyjął projekt ustawy, który ma umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Blokowaniu będą mogły podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych, m.in. gróźb, nakłaniania do zabójstwa czy oszustw. Zmiana ma zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie. …
