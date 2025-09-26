TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bochenek: Unijna dyrektywa DSA tylko w Polsce jest tak radykalnie wdrażana. Rząd chce położyć łapę na internecie

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Pixabay/Telewizja wPolsce24
autor: Pixabay/Telewizja wPolsce24

Internet dotychczas był pewną oazą wolności - wolności słowa, wymiany myśli, poglądów, dyskusji, debaty publicznej. I te wszystkie treści w związku z tymi regulacjami, które dzisiaj chce wprowadzać rząd, będą mogły być kontrolowane przez obecnie rządzących. Ja się na to nie godzę. Uważam, że to jest łamanie pluralizmu poglądów i tak naprawdę wpływanie na opinię publiczną administracyjnymi i sztywnymi metodami” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rząd przyjął projekt ustawy, który ma umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Blokowaniu będą mogły podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych, m.in. gróźb, nakłaniania do zabójstwa czy oszustw. Zmiana ma zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych