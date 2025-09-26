Przy okazji posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku doszło do wymiany zdań prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Ze zdjęć, które wstawiła w sieci Kancelaria Prezydenta, można odnieść wrażenie, że rozmowa polityków przebiegła w przyjaznej atmosferze. „Siedziałem za nimi. Właśnie nie podsłuchiwałem i jakoś tak w szczegółach nie przysłuchiwałem się tej rozmowie. Natomiast tuż przed wybuchem takiego radosnego uśmiechu coś tam słyszałem, że „coś Donald Tusk”. Więc nie wiem, być może minister Sikorski mówił jakieś żartobliwe rzeczy o panu premierze. Nie wiem, nie dopytywałem” - zdradził w programie Rymanowski Live Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
Nie jestem w pełni władny, żeby mówić o szczegółach. Natomiast wiem, że takie rzeczywiście jakieś żartobliwe tematy się tam pojawiały
— zaznaczył Marcin Przydacz.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta nie wykluczył, że głowa państwa będzie miała swoich specjalnych ambasadorów prezydenckich.
Ustawa o służbie zagranicznej przewiduje coś takiego, jak ambasadorów prezydenckich, czyli odrębną jeszcze grupę. Takich „special envoys”, specjalnych pełnomocników prezydenta do danych spraw. (…) Nie jest wykluczone, że prezydent będzie też korzystał z takiej formy realizacji polityki zagranicznej, czyli będzie miał sobie zaufanych ludzi, którzy będą dostawać specjalną misję: „pojedź tam i załatw coś dla Polski w moim imieniu”. Coś takiego może się wydarzyć
— mówił Przydacz.
„Nie jestem w stanie tego zrozumieć”
Prezydent Duda też miał kilku takich ambasadorów. Wiem, że do spraw biznesowych, do spraw Trójmorza. Było co najmniej kilka takich nazwisk
— dodał.
Marcin Przydacz zwrócił uwagę jak złą sytuacją jest to, że Polska nie ma swojego ambasadora w USA przez to, że szef MSZ nie potrafi porozumieć się z prezydentem Nawrockim.
Amerykanie, jak z nimi rozmawiam, sami mówią: dlaczego wy nie macie ambasadora w Waszyngtonie? Dyplomaci, politycy wysokiego szczebla. (…) Nie jestem w stanie tego zrozumieć, że u najważniejszego naszego sojusznika minister Sikorski postanowił nie mieć ambasadora
— powiedział prezydencki minister.
