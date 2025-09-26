„Komunikacyjnie źle ta sprawa wypadła” - stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji i szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do kwestii wprowadzenia nocnej prohibicji w stolicy. Przekonywał, że w tej sprawie jest „wiele nieprawd”.
Ostatnia sesja rady Warszawy, na której prezydent Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt w sprawie nocnej prohibicji w całym mieście, wywołała wiele politycznych komentarzy. Radni przyjęli wówczas stanowisko w sprawie programu „Bezpiecznej nocy” i wprowadzenia pilotażu prohibicji w dwóch dzielnicach. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie poinformował, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 r. na terenie całej Warszawy.
Komunikacja władzy zawiodła
Marcin Kierwiński, odnosząc się w TVN24 do tej kwestii, ocenił, że zawiodła strona komunikacyjna.
Ja myślę, że wszyscy zawaliliśmy od strony komunikacyjnej. To nie jest kwestia porażki, to jest kwestia tego, że nie potrafiliśmy dotrzeć z naszym przekazem do wyborców. Tak naprawdę w tej sprawie jest bardzo wiele kłamstw i nieprawd, bo to Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wprowadza nocny zakaz sprzedaży i idzie znacznie dalej, wprowadza cały program „Bezpiecznej nocy” w Warszawie
— powiedział Kierwiński.
Wyjaśnił, że to radni Koalicji Obywatelskiej prosili prezydenta Trzaskowskiego, aby pilotaż w dwóch pierwszych dzielnicach rozpoczął się szybciej.
Wprowadzamy program redukcji punktów sprzedaży alkoholu, mapę zagrożeń, więcej patroli straży miejskiej, więc to, co zaproponowali radni, jest dalej idące
— wyliczał Kierwiński.
Dopytany, dlaczego to wszystko dzieje się po awanturze i po interwencji premiera Donalda Tuska, odparł, że „komunikacyjnie źle ta sprawa wypadła”.
Chcę bardzo jasno powiedzieć, że ten program „Bezpiecznej nocy”, który zaproponowali radni, to nie jest kwestia tego, co się zdarzyło w czwartek, tylko to jest program przygotowywany od kilku tygodni przez radnych
— podkreślił Kierwiński.
Szerszy projekt
Zaznaczył, że Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt po rozmowach z radnymi, bo miał być szerszy projekt.
Radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko projektowi Lewicy, bo to, co przedstawili, jest skuteczniejsze
— podkreślił Kierwiński.
Wprowadzamy program redukcji punktów sprzedaży alkoholu, mapę zagrożeń, więcej patroli Straży Miejskiej, więc to, co zaproponowali radni, jest dalej idące od tego, co chciały niektóre ruchy miejskie
— zaznaczył Marcin Kierwiński w TVN24.
Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt po rozmowach z radnymi, że przedstawiamy szerszy projekt […] radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko projektowi lewicy, bo to, co przedstawili, jest skuteczniejsze
— ciągnął dalej.
Dwa przegłosowane przez miejskich radnych projekty dotyczące pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy.
Gdy na nadzwyczajnej sesji rady Warszawy prezydent złoży swój projekt objęcia nocną prohibicją dwóch dzielnic, zbędne będą projekty wprowadzenia pilotażu. Wszystkie dzielnice stolicy wyraziły już swoją opinię na temat nocnego zakazu. Spośród osiemnastu dzielnic cztery dzielnice są za - Śródmieście, Praga-Północ, Bielany i Ochota.
Niezadowolenie premiera
Jeszcze przed czwartkowym głosowaniem nieoficjalnie mówiło się, że projekt zgłoszony przez prezydenta stolicy ma niskie szanse na poparcie. Wiadomo było, że decydujący głos w wielu sprawach dotyczących miasta ma szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, który pozostaje w bliskim kontakcie z szefem klubu radnych KO Jarosławem Szostakowskim – a ten był przeciwny takim rozwiązaniom.
22 września premier Donald Tusk powiedział, że nie jest zadowolony z zamieszania wokół wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie Warszawy.
Wolałbym, żeby brano przykład raczej z tych samorządów, które starają się walczyć z konsekwencjami „liberalnego alkoholizmu”
— dodał.
23 września Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy ograniczającej dostęp do alkoholu i przeciwdziałającej jego promocji. Propozycja posłów przewiduje m.in.: zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju w godz. 22-6 rano (z możliwością wydłużenia tego czasu przez gminę na godz. 21-9). Do Sejmu trafił też projekt grupy posłów Polska 2050-TD. Dotyczy m.in.: rozszerzenia uprawnień dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.
W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.
W sondażu IBRiS przeprowadzonym dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat.
Kierwiński wierzy w Tuska
W tym roku kończy się kadencja władz PO; jestem spokojny o przyszłość premiera i przewodniczącego Donalda Tuska
— powiedział także sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.
Polityk podkreślił też, że - zgodnie ze statutem PO - decyzję o tym, czy pozostanie sekretarzem generalnym, podejmie Tusk.
Od dłuższego czasu mówi się o połączeniu trzech partii - Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska - które obecnie funkcjonują w ramach klubu Koalicja Obywatelska. Jednocześnie w drugiej połowie października upływa czteroletnia kadencja obecnych władz PO.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński, pytany dzisiaj w TVN24, czy pozostanie sekretarzem generalnym po upływie obecnej kadencji, oświadczył, że będzie to wyłącznie decyzja premiera Donalda Tuska, który jest przewodniczącym PO.
Statut PO mówi jasno: sekretarza generalnego PO wskazuje Donald Tusk
— powiedział.
Mogę powiedzieć, że od czterech lat ciągle, co miesiąc, jestem dymisjonowany zdaniem mediów, więc podchodzę do tego spokojnie
— dodał Kierwiński.
Opowiadał, że statut nowo powstałej formacji po zjednoczeniu trzech partii będzie oparty na dotychczasowym statucie PO. Dopytywany o nazwę nowej partii, odpowiedział, że zdradzi ją dopiero po oficjalnym powstaniu ugrupowania.
Minister Kierwiński na pytanie, czy planowane są wybory nowego przewodniczącego PO czy nowej partii, odparł: „tak, taki jest plan”.
Zresztą, kadencja tych władz PO kończy się w tym roku
— dodał.
Nie chcę powiedzieć, że to będzie listopad, grudzień, czy styczeń, luty, bo to będzie decyzja kongresu tej nowej partii, ale wybory będą - powiedział.
Dopytywany, czy Tusk może obawiać się utraty stanowiska przewodniczącego ugrupowania, Kierwiński zapewnił, że jest „spokojny o przyszłość premiera i przewodniczącego Donalda Tuska”.
W skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą - oprócz PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska - także Zieloni. Jednak to ugrupowanie nie będzie się łączyć z pozostałymi partiami. Jak powiedział PAP rzecznik Zielonych Michał Suchora, jego partia jest częścią Europejskich Zielonych (PO należy w Parlamencie Europejskim do Europejskiej Partii Ludowej) i zapewne z tego względu propozycja utworzenia wspólnej partii nie padła ze strony Donalda Tuska. Suchora poinformował, że w połowie października w Łodzi zbierze się kongres wyborczy Zielonych, który wybierze nowe władze.
Zdaniem Suchory członkowie Zielonych mogą w trakcie październikowego kongresu zdecydować, czy dalej funkcjonować w ramach Koalicji Obywatelskiej.
Szczególnie, jeżeli zostaniemy faktycznie jedną z dwóch partii
— zauważył.
Według TVN24 rozważane są dwa scenariusze połączenia trzech partii: dołączenie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do Platformy Obywatelskiej lub powołanie zupełnie nowego ugrupowania, które zastąpi dotychczasowe szyldy.
