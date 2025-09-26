Wiceszef PO Rafał Trzaskowski przekazał, że w przyszłym roku planuje powrót do „dużej formuły” Campusu Polska Przyszłości. To wydarzenie, przez które „przewinęło się” kilka tysięcy osób, ważne dla całego pokolenia – mówił wczoraj Trzaskowski w Międzyzdrojach, otwierając Campus Academy.
W tym roku pod koniec lipca, po przegranych wyborach prezydenckich, Trzaskowski poinformował o odwołaniu inicjowanego przez niego od 2021 r. corocznego wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Zamiast tego w Międzyzdrojach zorganizowano imprezę w formule Campus Academy; potrwa do 28 września. Oprócz Trzaskowskiego uczestniczyć w niej będą też m.in. minister energii Miłosz Motyka, minister edukacji Barbara Nowacka oraz b. szef MSZ Jacek Czaputowicz.
Otwierając wydarzenie w czwartek, Trzaskowski zapowiedział, że w przyszłym roku planowany jest powrót do „dużej formuły” Campusu Polska Przyszłości.
To wydarzenie stało się ważne właściwie dla całego pokolenia. Kilka tysięcy osób się przewinęło przez Campus Polska Przyszłości
— mówił prezydent Warszawy.
Nadzieja na przyszły rok
Wyraził nadzieję, że na przyszłoroczny Campus będzie mogło przyjechać „znowu ponad tysiąc osób”.
Żebyśmy dalej tworzyli tę wspólnotę
— powiedział, dodając, że chce, by Campus zbierał ludzi, którzy „podobnie myślą o przyszłości Polski”.
Dzisiaj ten kontakt z młodym pokoleniem jest rzeczą dla nas wszystkich absolutnie fundamentalną. Bardzo się cieszę z tego, że to kontynuujemy, że część z was angażuje się czy to w sprawy społeczne, czy w politykę, a część z was zaangażowała się w samorząd i odniosła całkiem spory sukces
— podkreślił.
Naszym celem na samym początku było właśnie to, żeby was wciągać do działalności, zachęcać, byście kontynuowali swoją działalność i przejmowali w swoje ręce Campus Polska Przyszłości, bo dzisiaj to współorganizujecie
— powiedział.
Trzaskowski odniósł się poniekąd do przegranych wyborów prezydenckich i zapewnił, że wciąż będzie aktywny.
Jeżeli życie czegoś uczy, to tego, żeby nigdy się nie poddawać i zawsze się starać być w dobrej formie. Także bardzo się cieszę, że tutaj z nami jesteście w dobrej właśnie formie. 400 osób, super, o to właśnie chodziło. […] Były pytania po kampanii prezydenckiej, czy spotkamy się znowu - spotykamy się właśnie w tej formule, trochę innej. Zresztą Campus Academy organizowaliśmy też wielokrotnie
— powiedział Rafał Trzaskowski.
Ale, co najważniejsze, kontynuujemy i wracamy również w roku 2026 do tej naszej dużej formuły Campus Polska Przyszłości. Oczywiście wszystkich was zapraszamy. Miejmy nadzieję, że ta rekrutacja w przyszłym roku pozwoli nam na to, aby na Campus przyjechało znowu ponad 1000 osób, coraz więcej
— dodał.
Zamiennik
Pierwszy Campus Polska Przyszłości, zainicjowany przez Trzaskowskiego, odbył się na przełomie sierpnia i września 2021 r. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, a złożyło się na niego 116 wydarzeń (paneli, warsztatów, debat, spotkań z twórcami), w których wzięło udział 211 prelegentów. Od 2021 wydarzenie odbywało się co roku, ostatnio w sierpniu 2024 r.
Po przegranych w tym roku wyborach prezydenckich Trzaskowski poinformował o odwołaniu Campusu Polska Przyszłości.
Z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule
— przekazał na portalu X pod koniec lipca tego roku.
Zorganizowany zamiast tego Campus Academy również ma być przestrzenią dla młodych ludzi, którzy chcą wpływać na przyszłość swojego kraju, a jego organizatorem jest Fundacja Campus Polska. W 2023 r. wydarzenie odbyło się w Bydgoszczy, Warszawie, Płocku i Sosnowcu.
Campus Academy ma zgromadzić około 500 uczestników: organizatorów, wolontariuszy, liderów środowisk oraz nowych osób dołączających do społeczności.
CZYTAJ TEŻ:
— Jednak się namyślił? Trzaskowski najpierw sam odwołał swój Campus, a teraz go przywraca i przekonuje, żeby „nie słuchać plotek”
— Trzaskowski ogłasza, że w tym roku nie będzie Campusu Polska! „Z powodów dosyć oczywistych”. Fala komentarzy. „Niemcy się zbiesili?”
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741543-trzaskowski-buduje-wlasne-poletko-otworzyl-campus-academy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.