Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem wśród partii politycznych - wynika z sondażu zrealizowanego przez sondażownię Social Changes dla telewizji wPolsce24. Partia Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem na poziomie 29 proc.
Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja (9 proc.). Tuż za podium znalazła się Lewica (6 proc.). Na piątym miejscy znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (6 proc.). Dużym poparciem cieszy się również partia Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej - 5 proc. Z kolei partia Szymona Hołowni - Polska 2050 - cieszy się poparciem na poziomie 4 proc. Na ostatnim miejscu znalazła się Partia Razem (2 proc.).
12 proc. ankietowanych nie wskazało żadnej partii, a 1 proc. wskazał inne ugrupowanie.
kk/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741541-sondaz-telewizji-wpolsce24-pis-na-czele-stawki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.