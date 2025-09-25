Temat wieczornej prohibicji w Warszawie budzi coraz poważniejsze emocje. W programie „Minęła 20:05” na antenie Telewizji wPolsce24 senator Waldemar Witkowski zdradził, co ma się w tej kwestii wydarzyć po 1 czerwca przyszłego roku.
Tematem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych i w nocy zajmowała się niedawno Rada Warszawy. Sprawa wzbudziła ogromne emocje nie tylko radnych i posłów, ale też dużej części opinii publicznej.
Powszechny zakaz?
Do sprawy odniósł się senator Waldemar Witkowski. Przewodniczący Unia Pracy zdradził na antenie Telewizji wPolsce24 ciekawą informację.
Wszystko wskazuje na to i może jesteście pierwszą stacją, która się o tym dowiaduje, że najprawdopodobniej od 1 czerwca przyszłego roku będzie powszechny zakaz sprzedaży alkoholu, w Warszawie, na stacjach benzynowych
– powiedział.
Jestem przewodniczącym partii i nieraz więcej słyszę niż inni
– dodał.
