„Cała Unia Europejska dąży do katastrofy gospodarczej. Nie wiem, kto ten plan zaprojektował, ale to, co dzieje się dzisiaj gospodarczo w Unii, jest samobójstwem gospodarczym” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu.
Obajtek, który był gościem programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”, pytany był o stan Unii Europejskiej, który ostatnio na forum ONZ skrytykował prezydent USA Donald Trump.
To, co przedstawił prezydent Trump, to żadna nowość. Dziwię się tylko jednej rzeczy, że prezydent Trump stwierdził, że dwa tygodnie temu dowiedział się, że Unia Europejska bardzo dobrze współpracuje z Rosją. Już półtora roku temu mówiłem o tym, jak to Europa współpracuje z reżimem rosyjskim, a sankcje są nałożone na Polaków ponieważ niemiecka gospodarka na tej współpracy ma się bardzo dobrze, francuska też bardzo dobrze współpracuje, Rosjanie sprzedają podobną ilość ropy i gazy do Europy, jak przed konfliktem, za to sprzedają 100 proc. więcej do Turcji, do Indii sprzedają 60 proc. więcej, do Chin 60 proc. więcej. (…) Sankcje są wyłącznie medialne
— podkreślił.
Dlaczego tak się dzieje? Obajtek wyjaśnił, że chodzi o to, aby kosztem „innych gospodarek wzmacniać swoje”.
Chodzi o duże pieniądze i chodzi o to, aby kosztem innych gospodarek wzmacniać swoje gospodarki. Mają media, mają przekaż, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej i przedstawiają ludziom iluzje. Żyjemy, jakbyśmy byli podłączeniu do jakiegoś komputera, który pompuje nam pewną iluzje, a fakty są zupełnie inne. Proszę zobaczyć, ile Francja sprowadziła rosyjskiego gazu - 100 proc. więcej niż przed wojną. Ile Niemcy sprowadzają ropy rosyjskiej? Ale Polska nic nie może. Proszę zobaczyć, jak wyglądają firmy pośredniczące w handlu nawozami. Proszę zobaczyć, jak wygląda rynek petrochemii. Zabijają całkowicie petrochemię
— powiedział.
Zdaniem europosła, to co dzieje się obecnie w Unii Europejskiej, zmierza do jej „gospodarczego samobójstwa”.
— powiedział.
W rozmowie poruszono również temat ważny dla polskich rolników, a mianowicie kwestię produkcji tytoniu.
Światowa Organizacja Zdrowia szykuje pewne zalecenia i pokazują one, że do produkcji tytoniu nie powinno być żadnych dopłat. Co za tym idzie? Chce zniszczyć uprawy tytoniu. Proszę pamiętać, że Polska jest trzecim producentem tytoniu w UE. To jest 3,5 tys. rolników, którzy produkują ten tytoń i pół miliona ludzi, którzy uczestniczą w tym biznesie
— powiedział.
kk/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741527-tylko-u-nas-zniszcza-polski-tyton-obajtek-alarmuje
