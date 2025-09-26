„To jest wielka przykrość że Rada Ministrów cieknie jak sito, wbrew zasadzie, że posiedzenia Rady są niejawne” - napisała na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej wpis to reakcja na doniesienia medialne, wedle których podczas ostatniego posiedzenia rządu miało dojść do awantury, której bohaterką miała być właśnie minister.
Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w „Podcaście politycznym” w TVN24 opowiadali o awanturze do jakiej miało dojść podczas ostatniego posiedzenia rządu. Wedle ministrów, z którymi rozmawiali dziennikarze, Pełczyńska-Nałęcz miała nie przygotować planu dot. reformy wpisanego do KPO podatku od aut spalinowych. Na drugi dzień miało się w tej sprawie odbyć jeszcze jedno spotkanie.
„Rada Ministrów cieknie jak sito”
Te doniesienia zezłościły minister, który we wpisie umieszczonym na X podkreśliła, że posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
To jest wielka przykrość że Rada Ministrów cieknie jak sito, wbrew zasadzie, że posiedzenia Rady są niejawne.
Skoro ktoś to zobowiązanie złamał, to sprostuję zmanipulowane wycieki. Opinii publicznej należy się prawda
— zaznaczyła.
Ta rewizja KPO to 125 zmian. 123 zostały ustalone przez Ministerstwo Funduszy w drodze licznych rozmów z 13 ministerstwami. Zmiany do Krajowego Planu Odbudowy ZAWSZE wnoszą na piśmie odpowiedzialni za daną reformę lub inwestycję ministrowie. Bez tego Minister Funduszy nie może wprowadzić żadnego wpisu do rewizji KPO.
W dwóch kwestiach stosowni ministrowie nie zgłosili zmian do KPO. Stało się tak pomimo licznych pism i informacji ustnych ode mnie i od Jana Szyszko do stosownych resortów. Informowaliśmy, że zmiany są konieczne, że wynikają z interesu Polaków, a ich przygotowanie jest wykonaniem woli Premiera. Informowaliśmy, że takie zmiany muszą zostać pilnie zgłoszone do KPO
— wyjaśniła.
Byłam w tej sprawie w pełni przygotowana na Radzie Ministrów. Liczę na to, że jeszcze w tym tygodniu te dwie zmiany zostaną przesłane, a rewizja przyjęta przez Radę Ministrów.
Takie są fakty. A przebieg obrad? Ode mnie o nim nie usłyszycie, bo poważnie traktuję zobowiązania prawne poufności obrad RM
— zakończyła.
kk/TVN24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741522-awantura-na-radzie-ministrow-bohaterka-pelczynska-nalecz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.