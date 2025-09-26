„Wirtuoz słowa” i „Paganini retoryki”. O kim mowa? Okazuje się, że o szefie polskiej dyplomacji Radosławie Sikorskim. W takich słowach napisała o nim posłanka Izabela Bodnar. Czyżby posłanka, która w lipcu odeszła z Polski 2050, próbowała załapać się do Platformy Obywatelskiej?
Bodnar we wpisie zamieszczonym na platformie X złożyła istny hołd przed Sikorskim. Nie mogło oczywiście zabraknąć, jak to bywa w przypadku polityków koalicji, słów krytyki pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Bodnar przyczepiła się do jego angielskiego.
Podczas gdy Radosław Sikorski staje się na forum ONZ wirtuozem słowa, paganinim retoryki ubranej w doskonały angielski, Prezydent Karol Nawrocki na tej samej mównicy kaleczy “ingliś” aż boli…. “poliś” “langłydź” to dźwięki równie przykre dla ucha, jak skrzypce, które piłuje dziecko w pierwszym roku nauki. Jeden wielki fałsz. Litości!
— napisała.
Taki wpis nie mógł pozostać bez odpowiedzi użytkowników X. Fotograf Andrzej Hrechorowicz przypomniał pewną rozmowę Sikorskiego z Janek Kulczykiem.
Zgadzam się wyjątkowy wirtuoz i Paganini…aha Paganini to raczej z wielkiej litery
— napisał Andrzej Hrechorowicz.
Wpis Bodnar zniesmaczył jej byłego partyjnego kolegę.
Iza serio? Przecież ten wpis jest żenujący…
— napisał Michał Gramatyka z Polski 2050.
Chyba go beatyfikują za życia…
— zażartował mec. Bartosz Lewandowski.
Z wpisu przebijają najgorsze kompleksy ludzi, którzy nigdy nie zamienili słowa po angielsku z ludźmi z innych krajów
— napisał Ziemowit Przebitkowski.
Czy to już wystarczy, aby dostać się na listę Platformy Obywatelskiej czy jednak Bodnar będzie musiała zamieścić jeszcze kilka kompromitujących ją wpisów?
