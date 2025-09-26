KOMENTARZE

Desperacka próba dostania się do Platformy? Bodnar wychwala Sikorskiego na X. "Iza serio? Przecież ten wpis jest żenujący…"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź autor: sejm.gov.pl
autor: sejm.gov.pl

Wirtuoz słowa” i „Paganini retoryki”. O kim mowa? Okazuje się, że o szefie polskiej dyplomacji Radosławie Sikorskim. W takich słowach napisała o nim posłanka Izabela Bodnar. Czyżby posłanka, która w lipcu odeszła z Polski 2050, próbowała załapać się do Platformy Obywatelskiej?

Bodnar we wpisie zamieszczonym na platformie X złożyła istny hołd przed Sikorskim. Nie mogło oczywiście zabraknąć, jak to bywa w przypadku polityków koalicji, słów krytyki pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Bodnar przyczepiła się do jego angielskiego.

Podczas gdy Radosław Sikorski staje się na forum ONZ wirtuozem słowa, paganinim retoryki ubranej w doskonały angielski, Prezydent Karol Nawrocki na tej samej mównicy kaleczy “ingliś” aż boli…. “poliś” “langłydź” to dźwięki równie przykre dla ucha, jak skrzypce, które piłuje dziecko w pierwszym roku nauki. Jeden wielki fałsz. Litości!

— napisała.

Taki wpis nie mógł pozostać bez odpowiedzi użytkowników X. Fotograf Andrzej Hrechorowicz przypomniał pewną rozmowę Sikorskiego z Janek Kulczykiem.

Zgadzam się wyjątkowy wirtuoz i Paganini…aha Paganini to raczej z wielkiej litery

— napisał Andrzej Hrechorowicz.

Wpis Bodnar zniesmaczył jej byłego partyjnego kolegę.

Iza serio? Przecież ten wpis jest żenujący…

— napisał Michał Gramatyka z Polski 2050.

Chyba go beatyfikują za życia…

— zażartował mec. Bartosz Lewandowski.

Z wpisu przebijają najgorsze kompleksy ludzi, którzy nigdy nie zamienili słowa po angielsku z ludźmi z innych krajów

— napisał Ziemowit Przebitkowski.

Czy to już wystarczy, aby dostać się na listę Platformy Obywatelskiej czy jednak Bodnar będzie musiała zamieścić jeszcze kilka kompromitujących ją wpisów?

kk/X

