Posłowie PiS o planach resortu na zmiany w służbie zdrowia: Minister zdrowia nie przedstawiła konkretów, które poprawią sytuację pacjentów

Zadłużenie szpitali, długie kolejki do specjalistów i likwidowane placówki - to główne problemy z jakimi, zdaniem posłów PiS, mierzy się polska służba zdrowia. Politycy PiS ocenili, że w planach minister zdrowia na poprawę sytuacji, brak jest konkretów, które poprawią los pacjentów.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na sejmowej Komisji Zdrowia plany na lata 2025-2027. Mówiła m.in. o wsparciu finansowym procesu reformującego szpitalnictwo, przygotowaniu podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, czy regulacji wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia za aktualne wyzwania uznało: globalne zagrożenia i kryzysy zdrowotne, demografię i starzenie się społeczeństwa, wyzwania finansowe ochrony zdrowia, nowe technologie. Minister Sobierańska-Grenda poinformowała m.in., że resort zdrowia opracowuje program na kwotę blisko 1 mld zł w ramach Funduszu Medycznego, który będzie umożliwiał finansowanie inwestycji, m.in. zakup sprzętu.

Nie będzie ułatwienia w mObywatelu

Do pomysłów minister zdrowia odnieśli się posłowie PiS zasiadający w komisji zdrowia. Jak powiedział poseł PiS Janusz Cieszyński, ochrona zdrowia to jest temat, który nigdy nie schodzi z politycznej agendy.

My kierując się merytorycznym podejściem, dbaniem o los polskich pacjentów, chcemy się tym sprawom bardzo uważnie przyglądać

— zadeklarował.

Rządowa większość w Komisji Zdrowia przeciw udostępnieniu informacji o dostępnych programach profilaktycznych w mObywatelu. 11 mln Polaków mogłoby mieć aktualne informacje o profilaktyce już od 1 stycznia. Zrobienie tego jest praktycznie bezkosztowe. Niestety - zgłosiło to Prawo i Sprawiedliwość, wobec czego pomysł wyrzucono do kosza

— podkreślił Cieszyński we wpisie na platformie X.

Minister nie przedstawiła konkretów”

Odnosząc się do zapowiedzi minister zdrowia, poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko oceniła, że brak było w niej konkretów.

Zwróciłam uwagę, że w swojej wypowiedzi pani minister nie przedstawiła żadnych konkretów, które mają na celu poprawę sytuacji pacjentów tu i teraz

— powiedziała Szczurek-Żelazko.

Poseł PiS wskazała na takie problemy, jak zadłużenie szpitali. Podała dane Głównego Urzędu Statystycznego, wedle których wzrosło ono z 21,8 mld zł w 2023 roku do 25,4 mld zł w I kwartale roku 2025.

Jeżeli będzie takie tempo przyrostu długu, to w niedługim czasie szpitale będą musiały się zamykać

— podkreśliła.

Potężne turbulencje finansowe”

Głos zabrała również Anna Kwiecień.

Niestety, ta polityka realizowana przez minister Leszczynę doprowadziła do podziału Polaków na tych, którzy mają łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, bo mieszkają w dużych ośrodkach miejskich

— zauważyła.

Poseł wskazała, że „widać, że kierunek jest jeden - w Polsce prowincjonalnej będzie zdecydowanie utrudniony dostęp do lekarzy”.

Szpitale powiatowe zmagają się z potężnymi turbulencjami finansowymi. Obawiamy się, że polska ochrona zdrowia idzie na ścianę. Polska bije rekordy w czasie oczekiwania do specjalistów

— podkreśliła Anna Kwiecień.

W ciągu tych 2 lat do wielu specjalistów kolejki wydłużyły się dwu lub trzykrotnie. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia nie zostało przedstawione jakiekolwiek remedium na tak trudną sytuację. Obawiamy się, że za 4 lata ochrona zdrowia będzie w stanie katastrofalnym, żeby nie powiedzieć, że już jest w tym stanie

— dodała.

Ograniczenie bezpieczeństwa zdrowotnego

Poseł PiS Ewa Leniart oceniła, że konsekwencją takiej sytuacji jest ograniczenie bezpieczeństwa zdrowotnego, zwłaszcza dla kobiet.

W wojewódzkim podkarpackim od początku tego roku ma miejsce taka sytuacja, że albo zlikwidowane, albo w zawieszeniu pozostają cztery oddziały ginekologiczno-położnicze

— powiedziała Leniart.

Poseł wymieniła w tym kontekście placówki w: Nisku, Leżajsku, Przeworsku oraz Lesku.

Pojawia się pytanie o dostępność do usług ginekologiczno-położniczych, o bezpieczeństwo kobiet, które zamierzają urodzić w najbliższym czasie dzieci

— dodała.

Podczas konferencji głos zabrał też poseł Grzegorz Lorek (PiS), który jako przykład dobrego zarządzania służbą zdrowia za rządów PiS podał otwarty niedawno szpital w Rawie Mazowieckiej.

Jak jest dzisiaj? Wczoraj na komisji zdrowia przedstawiciel związku pracodawców powiedział, że według niego już w III kwartale budżet NFZ się nie spina. Oznacza to, że już w III kwartale braknie pieniędzy z NFZ dla szpitali

— podkreślił poseł.

Jolanta Sobierańska-Grenda pełni funkcję minister zdrowia od końca lipca i zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

tt/PAP

