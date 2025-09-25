Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że uzgodnił z radnymi wprowadzenie od 1 czerwca 2026 r. nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej Warszawy. Przypomnijmy, że dosłownie kilka dni temu Trzaskowski wycofał się z projektu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta i zastąpił go propozycją pilotażowego wdrożenia prohibicji na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Kompromitacja do jakiej doszło w Warszawie sprawiła, że ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent Warszawy. Czy Trzaskowski kolejnymi swoimi ruchami zmaże niedawną kompromitację?
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Zamieszanie w Warszawie! Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt ws. prohibicji z obrad rady miasta. Jest nowy pomysł!
- Wiceprezydent Warszawy odchodzi! Wszystko przez nocną prohibicję. „Nie mogę być dalej twarzą polityki społecznej w mieście”
Nowy pomysł Trzaskowskiego
Trzaskowski dodał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada.
Zapowiedział, że wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złoży jeszcze w tym tygodniu.
Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku
— przekazał.
Następnie włodarz Warszawy wyjaśnia, że ograniczenie w kupnie alkoholu będzie dotyczyć na razie ścisłego centrum ponieważ jednocześnie w życie wchodzić będzie „kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb”.
Dlaczego najpierw ograniczenie będzie obowiązywać w ścisłym centrum? Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku. Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie - w dwóch centralnych dzielnicach miasta
— napisał.
Jednocześnie Trzaskowski przyznał, że dyskusja wokół wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie nie przebiegała „w sposób wzorcowy”.
Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy.
Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta - i tak się stanie.
Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku
— napisał.
„To dopiero brak decyzyjności”
Decyzja Trzaskowskiego spotkała się z licznymi komentarzami ze strony użytkowników X, wśród których wielu to radni warszawskich dzielnic.
I znowu „zrobię, będzie, planuję”. Zamiast: zrobiłem, wprowadziłem, działa. Stolica potrzebuje faktów, nie zapowiedzi
— napisał Marcin Czapliński.
Czyli zamiast problem od razu rozwiązać, po alkohol będą wycieczki na Mokotów, Pragę Południe i inne bliskie dzielnice, bo to rzut beretem. Jakie narzędzia uruchomi miasto, aby przeciwdziałać, gdy Mokotów nawet nie ma oddziału SM?
— zapytał Mateusz Panek.
Mój ojciec zawsze mówił: to trzeba usiąść na spokojnie… . Tylko że on nie był prezydentem stolicy Polski. Litości Rafał, odwaliliście manianę i nie ma na to dobrego wytłumaczenia
— podkreślił Szymon Kawa.
Poza tym przedłożył Pan już raz uchwałę, a potem ją wycofał. Śmiech na sali, niepotrzebnie stracony czas
— napisała Dorota Spyrka, radna warszawskiego osiedla Grochów Centrum.
To dopiero brak decyzyjności. Najpierw projekt w całej Warszawie, potem jednak nie. Tydzień później jednak trochę tak. Należy się tylko cieszyć że nie jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych
— napisała Inga Domańska, radna dzielnicy Praga Południe.
A co z opiniami Rad Dzielnic? Uchwała będzie głosowana bez nich?
— zapytał Karol Szyszko.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741508-trzaskowski-probuje-gasic-pozar-jest-kolejna-decyzja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.