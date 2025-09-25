KOMENTARZE

Trzaskowski próbuje gasić pożar. Jest kolejna decyzja ws. nocnej prohibicji. Dosadne głosy radnych: "To dopiero brak decyzyjności"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że uzgodnił z radnymi wprowadzenie od 1 czerwca 2026 r. nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej Warszawy. Przypomnijmy, że dosłownie kilka dni temu Trzaskowski wycofał się z projektu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta i zastąpił go propozycją pilotażowego wdrożenia prohibicji na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Kompromitacja do jakiej doszło w Warszawie sprawiła, że ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent Warszawy. Czy Trzaskowski kolejnymi swoimi ruchami zmaże niedawną kompromitację?

Nowy pomysł Trzaskowskiego

Trzaskowski dodał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada.

Zapowiedział, że wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złoży jeszcze w tym tygodniu.

Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku

— przekazał.

Następnie włodarz Warszawy wyjaśnia, że ograniczenie w kupnie alkoholu będzie dotyczyć na razie ścisłego centrum ponieważ jednocześnie w życie wchodzić będzie „kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb”.

Dlaczego najpierw ograniczenie będzie obowiązywać w ścisłym centrum? Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku. Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie - w dwóch centralnych dzielnicach miasta

— napisał.

Jednocześnie Trzaskowski przyznał, że dyskusja wokół wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie nie przebiegała „w sposób wzorcowy”.

Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy.

Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta - i tak się stanie.

Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku

— napisał.

To dopiero brak decyzyjności”

Decyzja Trzaskowskiego spotkała się z licznymi komentarzami ze strony użytkowników X, wśród których wielu to radni warszawskich dzielnic.

I znowu „zrobię, będzie, planuję”. Zamiast: zrobiłem, wprowadziłem, działa. Stolica potrzebuje faktów, nie zapowiedzi

— napisał Marcin Czapliński.

Czyli zamiast problem od razu rozwiązać, po alkohol będą wycieczki na Mokotów, Pragę Południe i inne bliskie dzielnice, bo to rzut beretem. Jakie narzędzia uruchomi miasto, aby przeciwdziałać, gdy Mokotów nawet nie ma oddziału SM?

— zapytał Mateusz Panek.

Mój ojciec zawsze mówił: to trzeba usiąść na spokojnie… . Tylko że on nie był prezydentem stolicy Polski. Litości Rafał, odwaliliście manianę i nie ma na to dobrego wytłumaczenia

— podkreślił Szymon Kawa.

Poza tym przedłożył Pan już raz uchwałę, a potem ją wycofał. Śmiech na sali, niepotrzebnie stracony czas

— napisała Dorota Spyrka, radna warszawskiego osiedla Grochów Centrum.

To dopiero brak decyzyjności. Najpierw projekt w całej Warszawie, potem jednak nie. Tydzień później jednak trochę tak. Należy się tylko cieszyć że nie jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych

— napisała Inga Domańska, radna dzielnicy Praga Południe.

A co z opiniami Rad Dzielnic? Uchwała będzie głosowana bez nich?

— zapytał Karol Szyszko.

