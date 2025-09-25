Premier Donald Tusk pochwalił się na platformie X wyrzuceniem do kosza „podatku Morawieckiego” od samochodów spalinowych. O tym, że podatek nie wejdzie w życie szef rządu poinformował już w czerwcu. Według projektu podatek miał być pobierany od najtańszych aut. Inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, do której zobowiązał się w listopadzie 2022 roku była jednym z kamieni milowych w KPO. Ale Tusk, jak to Tusk, znowu uciekł się do manipulacji. I nic nie jest takie, jakie może się wydawać, że jest!
„Podatek Morawieckiego” od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza
— napisał szef rządu.
Na wpis lidera Platformy Obywatelskiej zareagował były premier Mateusz Morawiecki.
Na szczęście mamy „podatek Tuska”. To ten płacony zleceniami państwowymi na rzecz zagranicznych firm
— napisał były premier.
Użytkownicy platformy X, w tym dziennikarze i politycy, zwrócili uwagę na to, że podatku nie będzie, ale nie dlatego, że tak zdecydował Tusk, ale… Niemcy.
To akurat nie dzięki Panu, Niemcy się z tego wycofały
— zwrócił uwagę dziennikarz Rafał Dudkiewicz.
I dlatego za przeglądy zapłacimy już 50 proc. więcej? To też wina Morawieckiego? Dla kolegi pytam. O 300 mld długu już nie pytam, żeby się nad Panem nie znęcać
— napisał jeden z użytkowników platformy X.
Z kolei były europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę na to, że podatku nie będzie, ale w rzeczywistości to nawet go nie było, bo nigdy nie wszedł. A nie wejdzie, bo nie chcą tego Niemcy.
Po pierwsze nie było żadnego „podatku Morawieckiego”, bo póki co, podatki w Polsce wprowadza się ustawami, a żadna tego rodzaju ustawa nie została zaproponowana, ani tym bardziej uchwalona w poprzedniej kadencji. Po drugie planowanej opłaty od pojazdów z silnikiem spalinowym, może Pan nie wprowadzać, tylko dlatego, że nowy kanclerz Niemiec, inaczej niż Pana koleżanka Merkel, zdecydował się ratować niemiecki przemysł samochodowy i tak mocno nacisnął na drugą Pana koleżankę Ursulę von der Leyen, że ta jest gotowa nawet wycofać się z zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi od roku 2035. Podsumowując, ponieważ polityka Pana rządu jest mocno uzależniona od niemieckiej polityki, to chyba Pan już zauważył, że kanclerz Merz, krok po kroku odchodzi od unijnej polityki klimatycznej
— napisał były europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
kk/X
