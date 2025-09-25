Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Faktu” poinformował, że wraz ze współpracownikami analizuje rządową nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom i dopuszcza jej podpisanie. „Gdyby miała taki sam kształt, jak poprzednia, zawetowałbym ją, ale większość parlamentarna zrobiła krok do tyłu” - dodał.
Rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która przedłuża legalność ich pobytu oraz uzależnia wypłatę m.in. 800 plus od aktywności zawodowej, wyszła w zeszłym tygodniu z Senatu i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wcześniej, pod koniec sierpnia, prezydent zawetował poprzednią wersję nowelizacji, motywując to tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.
Prezydent podpisze nową ustawę?
Pytany przez „Fakt”, czy dopuszcza możliwość podpisania nowej ustawy, Nawrocki odparł, że tak.
Pierwszą ustawę zawetowałem, bo nie umawialiśmy się na to, żeby wypłacać 800 plus niepracującym Ukraińcom
— dodał.
Przyznał jednak, że większość parlamentarna „zrobiła krok do tyłu” i dopasowała ustawę od niektórych jego oczekiwań. Jak dodał, jest ona obecnie analizowana przez jego i jego współpracowników.
Jeśli (nowa ustawa - PAP) miałaby taki sam kształt, to zawetowałbym ją ponownie, ale wiem, że są w niej rozwiązania, które być może skłonią mnie do tego, aby podpisać tego typu ustawę. Muszę rozważyć „za i przeciw”
— powiedział prezydent.
Spór o nominacje ambasadorskie
Prezydent Karol Nawrocki również w wywiadzie przekazał, że w sprawie sporu o nominacje ambasadorskie jest wstępnie umówiony z szefem MSZ Radosławem Sikorskim na rozmowę w październiku. Jak dodał, planuje zaprezentować mu „konkretne rozwiązanie”, bo Polska potrzebuje w tej kwestii porozumienia.
W tym kontekście prowadzący rozmowę zauważył, że ze zdjęć zrobionych obu politykom na forum ONZ wynikałoby, że „potrafią się dogadać”.
Gdy wspólnie reprezentujemy Polskę na forum międzynarodowym (…), to staramy się robić to jak najlepiej
— odparł prezydent.
Nawiązując do kwestii ambasadorów, poinformował, że planuje zaprezentować ministrowi „konkretne rozwiązanie”.
Wstępnie umówiliśmy się na nasze spotkanie w październiku. (…) Wierzę, że uda nam się porozumieć, bo nie może być tak, że nie mamy w wielu miejscach na świecie swoich ambasadorów, a mamy też takich ambasadorów, którzy nie wykonują swojej pracy dyplomatycznej z pożytkiem dla Polski. Polska potrzebuje tego, żebyśmy doszli do jakiegoś porozumienia
— powiedział Nawrocki.
tt/PAP
