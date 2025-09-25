”To prezentują ludzie w telewizji, która została zbudowana na fundamentalnym złamaniu prawa, na tym że bojówki nowej władzy wdarły się do TVP i wyrzuciły pracujących tam ludzi i zainstalowały nową ekipę. Stworzyły teraz taką organizację, w której występuje stężenie propagandy prorządowej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Bronisław Wildstein, członek kolegium IPN, pisarz i publicysta tygodnika „Sieci”.
Gościem Tadeusza Płużańskiego w programie „Kontra” był Bronisław Wildstein, który skomentował specjalny raport poświęcony działalności TVP, PAP i Polskiego Radia w latach 2015-2025, zaprezentowany pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka. W dokumencie tym autorzy stwierdzili, że były to lata „zamachu na wolności obywatelskie”.
Ja nie pracowałem w TVP,…
