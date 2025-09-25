WIDEO

Tragiczna sytuacja finansowa Polski! Prezes PiS: 8-miliardowa dziura w ochronie zdrowia. "Rząd Tuska szkodzi, rząd Tuska musi odejść"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria/X
Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria/X

Finanse państwa pod rządami Donalda Tuska się sypią. Najlepszym dowodem jest ogromna dziura w finansach na ochronę zdrowia: 8 miliardów złotych. Te miliardy powinny iść przede wszystkim na leczenie pacjentów, ale także na wyposażenie szpitali i godne warunki pracy personelu medycznego” - napisał na portalu X Jarosław Kaczyński, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Swój wpis podsumował słowami: „Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść”. Największa partia opozycyjna w polskim Sejmie opublikowała w mediach społecznościowych także spot dotyczący opłakanego stanu finansów ochrony zdrowia. „Te 8 miliardów to pacjenci, którzy nie są leczeni na raka i inne śmiertelne choroby. Te 8 miliardów to przekładane na kolejny rok zabiegi. Te 8 miliardów to cierpienie tysięcy Polaków” - podkreśla PiS.

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości ówczesna opozycja atakowała Zjednoczoną Prawicę za rekompensatę dla mediów publicznych w wysokości 2 mld zł. Głównie politycy Platformy Obywatelskiej niesamowicie „troszczyli się” wówczas o pacjentów onkologicznych i obiecywali, że naprawią służbę zdrowia.

Prezes PiS: Finanse państwa się sypią

Co wyszło z tych obietnic? Opisał to na portalu X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Finanse państwa pod rządami Donalda Tuska się sypią. Najlepszym dowodem jest ogromna dziura w finansach na ochronę zdrowia: 8 miliardów złotych. Te miliardy powinny iść przede wszystkim na leczenie pacjentów, ale także na wyposażenie szpitali i godne warunki pracy personelu medycznego

— zwrócił uwagę.

Jedyna recepta jaką mają, to ciągły chaos, cięcia i nieustanna propaganda sukcesu rządowej TVP. Ślepi na wzrastające bezrobocie…

— podkreślił.

Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść

— podsumował swój wpis Jarosław Kaczyński.

PiS apeluje do rządu Tuska: przestańcie igrać ze zdrowiem obywateli!

PiS opublikowało także mocny spot na temat dziury w budżecie na ochronę zdrowia.

8 miliardów złotych. Tyle wynosi dziś dziura w finansach systemu ochrony zdrowia. Te 8 miliardów to pacjenci, którzy nie są leczeni na raka i inne śmiertelne choroby. Te 8 miliardów to przekładane na kolejny rok zabiegi. Te 8 miliardów to cierpienie tysięcy Polaków. A co robi rząd? Przelewa miliony złotych na propagandę, której nikt nie ogląda i rozdaje jachty swoim działaczom i kolegom. Apelujemy do rządu Tuska: przestańcie igrać ze zdrowiem obywateli. Te pieniądze muszą się znaleźć

— mówi lektor.

CZYTAJ TAKŻE: Tyle warte są „konkrety” KO! Atakowali PiS za 2 miliardy na media publiczne, sami… przeznaczyli 3 mld. A miało być na onkologię!

jj/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych