Premier Donald Tusk, rzekomo tak wpływowy i sprawczy polityk, nadal „zaczepia” amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. „Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium” - napisał Tusk, sugerując, że Trump chce w ten sposób „przerzucić odpowiedzialność za zakończenie wojny na Europę”. Europoseł PiS Jacek Ozdoba przypomniał szefowi rządu, że Europa nie jest w tej sprawie „święta”. „Niemcy przez lata finansowały rosyjski system zbrodniczy. Europejska Partia Ludowa dawała na to przyzwolenie” - napisał.
Donald Tusk niczego się nie nauczył ani po fali krytyki, jaka spadła na niego po wypowiedziach na temat Donalda Trumpa, ani po tym, że w Waszyngtonie najwyraźniej nie jest pożądanym partnerem do rozmów dla kogokolwiek. Dalej „podgryza” amerykańskiego przywódcę na platformie X.
Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje
— napisał Tusk.
„Bawiliście się w resety, to doprowadziliście do katastrofy”
Abstrahując od faktu, czy Donald Trump podniesie się po tak ostrym komentarzu polityka, którego w Europie rzeczywiście nikt nie ogra, ale tylko dlatego, że Tusk w ogóle nie podejmuje „gry”, premier doczekał się kilku odpowiedzi.
Niemcy przez lata finansowały rosyjski system zbrodniczy. Europejska Partia Ludowa dawała na to przyzwolenie. Czas, by Berlin poniósł finansową odpowiedzialność za Ukrainę. Bawiliście się w resety to doprowadziliście do katastrofy…
— napisał Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Taki Tusk się dziś wylosował?🤭
— pytał Paweł Rybicki, przypominając, że szef polskiego rządu jeszcze na początku września wypowiadał się w tej sprawie nieco inaczej.
Gdy cała Europa Zachodnia zrozumiała, że z Trumpem lepiej po dobroci, Pan - z własnej (?) inicjatywy - próbuje podszczypywać jego administrację. Szkoda Polski! A Unia niech dalej ciągnie ruski gaz i farbowaną “kazachską” ropę…
— skomentował dziennikarz Karol Darmoros.
Cóż, chyba to zawsze lepiej niż strzelać „pistoletem” z palców w plecy prezydenta USA. Z drugiej jednak strony czasy i realia były wówczas inne i z takich błazeństw można było tylko się śmiać. Dziś podobne zachowania mogą być szkodliwe.
