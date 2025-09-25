Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741485-siemoniak-odgraza-sie-cenckiewiczowi-abw-bedzie-wyjasniac

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.