Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek przyznał podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że podejmował interwencje w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. „Przedstawiłem zarówno moje stanowisko, jak i instytucji międzynarodowych, w szczególności Komisji Weneckiej, że nie ma podstaw prawnych do odmowy publikowania orzeczeń TK” - powiedział prof. Wiącek.
Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadał na pytanie posła PiS Kazimierza Smolińskiego o to, czy podejmował u premiera interwencję ws. niepublikowania orzeczeń Trybunały Konstytucyjnego.
To, co może zrobić RPO, to przedstawić sprawę KPRM ze swoim stanowiskiem i wskazaniem, jakie problemy obywatele nam zgłaszają dot. tej sytuacji. Tak też uczyniłem i ten problem został przedstawiony KPRM. Przedstawiłem zarówno moje stanowisko, jak i instytucji międzynarodowych, w szczególności Komisji Weneckiej, że nie ma podstaw prawnych do odmowy publikowania orzeczeń TK. Są wyroki, które są korzystne dla obywateli, i obywatele nie mogą na podstawie tych wyroków przedstawić swojej sprawy, właściwej organowi administracji publicznej, czy sądowi
— mówił Marcin Wiącek.
Poszkodowani emeryci
Dla lepszego umotywowania swojego twierdzenia, prof. Wiącek posłużył się sprawą wcześniejszych emerytur, na które zdecydowały się przejść osoby przed 2021 rokiem.
Jednym z przykładów takiego orzeczenia jest wyrok TK z czerwca 2024 roku, który dotyczył naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa i ustanowionego przez nie prawa, względem osób, które przed 2021 rokiem przeszły na wcześniejsze emerytury. To wyrok, który dotyczy nawet do 150 tys. osób. Te osoby próbowały przez ZUS dochodzić swoich praw, wynikających z tego orzeczenia, ale odmówiono im ze względu na to, że orzeczenie nie zostało opublikowane. Ten stan trwa w dalszym ciągu
— dodał.
