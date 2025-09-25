„Dla nas najbardziej komfortowa sytuacja to jest samodzielny rząd – nawet ten mniejszościowy” - stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24 Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Jego zdaniem, ta formacja z obecnym poparciem może liczyć na samodzielne rządy. Wipler ocenił premiera Donalda Tuska jako polityka „zużytego”, obciążającego już teraz swój obecny rząd.
Czy Konfederacja stworzyłaby rząd z PiS-em czy PO?
Nie myślimy w takich kategoriach. W chwili obecnej wypracowujemy bardzo szczegółowy program i bardzo szczegółowy plan działań, zmianę w poszczególnych obszarach państwa. A gdy już będzie gotowy, to przede wszystkim musimy zobaczyć, ilu mamy parlamentarzystów, jak bardzo zaufali nam Polacy. I wtedy będziemy dyskutować
— podkreślił Wipler.
Mamy w chwili obecnej w średniej…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741474-konfederacja-z-pis-czy-po-wymowna-odpowiedz-wiplera