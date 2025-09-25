TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Konfederacja woli koalicję z PiS czy PO? Wymowna odpowiedź Wiplera! "Niejeden się poskrobie po głowie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Poseł Przemysław Wipler / autor: TV wPolsce24
Poseł Przemysław Wipler / autor: TV wPolsce24

Dla nas najbardziej komfortowa sytuacja to jest samodzielny rząd – nawet ten mniejszościowy” - stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24 Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Jego zdaniem, ta formacja z obecnym poparciem może liczyć na samodzielne rządy. Wipler ocenił premiera Donalda Tuska jako polityka „zużytego”, obciążającego już teraz swój obecny rząd.

Czy Konfederacja stworzyłaby rząd z PiS-em czy PO?

Nie myślimy w takich kategoriach. W chwili obecnej wypracowujemy bardzo szczegółowy program i bardzo szczegółowy plan działań, zmianę w poszczególnych obszarach państwa. A gdy już będzie gotowy, to przede wszystkim musimy zobaczyć, ilu mamy parlamentarzystów, jak bardzo zaufali nam Polacy. I wtedy będziemy dyskutować

— podkreślił Wipler.

Mamy w chwili obecnej w średniej…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych