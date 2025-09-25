Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego. Wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną.
W postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków.
Trybunał wskazuje, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r., a tym samym jest bezprawne.
Bezprawne ściganie Ziobry
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wysłał do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia odpis postanowienia tymczasowego TK z dnia 8 sierpnia 2025 r.
We wskazanym wyżej postanowieniu tymczasowym Trybunał Konstytucyjny zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego [Zbigniewa Ziobry] orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu (…) przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (M. P. poz. 70) (…) do czasu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r., sygn. U 4/24 (OTK ZU A/2024, poz. 88)”. Postanowienie to zostało doręczone m.in. Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie
— napisał prezes TK.
Bogdan Święczkowski zaznaczył w piśmie do Komendanta Głównego Policji, iż „należy stwierdzić, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2025 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa pozostaje w oczywistej i rażącej sprzeczności z postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym ma ono charakter całkowicie bezprawny”.
Należy bowiem w tym miejscu przypomnieć, że postanowienie tymczasowe wydane przez Trybunał Konstytucyjny w indywidualnej sprawie na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie podlega obowiązkowi publikacji, lecz wiąże właściwe organy już z chwilą doręczenia (co w niniejszej sprawie zaistniało). Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji jest ono ostateczne i ma moc powszechnie obowiązującą
— można przeczytać w dokumencie.
Wezwanie do ochrony prawa
Prezes TK wezwał komendanta Boronia do podjęcia działań w celu ochrony prawa w Polsce.
Biorąc powyższe pod uwagę, wzywam Pana Komendanta do podjęcia niezbędnych działań mających na celu ochronę porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewnienia przestrzegania norm prawnych zawartych w Konstytucji oraz ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie wskazuję, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną w tym także karną tychże funkcjonariuszy
— wskazał prezes TK.
Ponadto przypominam Panu Komendantowi, że zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. 2025 poz. 636) Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa
— podkreślił Bogdan Święczkowski.
