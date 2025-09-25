Jeszcze dziś, ewentualnie jutro, prezydent Karol Nawrocki „pochyli się nad sprawą” ustawy o bonie ciepłowniczym. „Prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, pytany w rozmowie z RMF FM o to, czy głowa państwa złoży podpis pod tą ustawą.
Zastrzegając, że nie może mówić o tym, czy prezydent coś podpisze, bo to jego wyłączna prerogatywa, Bogucki odparł, że dziś Karol Nawrocki wraca do kraju, a jutro pochyli się nad tą sprawą.
Na pewno prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków, o tym zawsze mówił, tego będzie się trzymał
— powiedział szef KPRP.
Dopytywany, czy taka odpowiedź nie oznacza de facto, że prezydent ustawę podpisze, Bogucki powtórzył:
Jutro będziemy na ten temat z prezydentem rozmawiać, być może nawet dzisiaj.
Ustawa, o której mowa, przedłuża do końca 2025 r. obowiązujące obecnie prawo do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto oraz wprowadza bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r.
Kiedy nowa konstytucja?
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że powołanie zapowiadanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rady ds. naprawy ustroju państwa, która ma zająć się zmianą konstytucji, to kwestia najbliższych tygodni. Jak dodał, do rady mogą wejść nie tylko eksperci, ale i politycy.
Prace nad nową konstytucją, która ma być gotowa do 2030 roku, Nawrocki zapowiedział w swoim orędziu po zaprzysiężeniu, obiecując jednocześnie powołanie rady ds. naprawy ustroju państwa, której celem będzie podjęcie prac nad zmianą konstytucji i do której zaprosi przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych.
Pytany w internetowej części rozmowy radia RMF FM o to, kiedy zostanie powołana rada przy prezydencie, która ma pracować nad zmianą konstytucji, szef KPRP odparł, że jego zdaniem jest to kwestia najbliższych tygodni.
Wczoraj nawet rozmawiałem na ten temat z jednym z profesorów konstytucjonalistów
— dodał.
„Myślę, że powinni trafić tam także praktycy”
Na pytanie, kto wejdzie do rady, Bogucki odparł, że będą tam na pewno przedstawiciele świata prawa, czyli prawnicy i konstytucjonaliści.
Ale myślę, że także powinni trafić tam praktycy. Pewnie będą też przedstawiciele świata polityki, ale tacy, którzy mają w tej sprawie coś do powiedzenia
— dodał.
Dopytywany, czy będą starania, aby środowisko to było pluralistyczne i wyszło poza bezpośrednie otoczenie Nawrockiego, Bogucki odparł, że musi być to grupa ludzi, którzy będą potrafili ze sobą współpracować.
O potrzebie uchwalenia nowej konstytucji już jesienią 2024 r. mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, oceniając, że ta uchwalona w 1997 roku „upadła”.
Potrzebne jest uchwalenie nowej konstytucji przez nowy parlament, o ile będzie w nim większość opcji demokratyczno-niepodległościowej. Dziś jest pustka, a obecna konstytucja po prostu zawiodła, okazała się tak słaba, tak pozbawiona realnych konstrukcji zabezpieczających, że musi w to miejsce wejść coś nowego
— mówił wówczas prezes PiS w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”.
