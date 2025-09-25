Spięcie w Sejmie. Hołownia zadrwił, że "dwóch wicepremierów to cały premier". Mocna riposta Kosiniaka-Kamysza

Podczas obrad Sejmu doszło do słownych utarczek pomiędzy marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią a wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. „Kabaret trwa w najlepsze w Sejmie” - ocenił były kandydat na prezydenta Marek Woch.

Dwóch wicepremierów chce zabrać głos… Dwóch wicepremierów to cały premier, więc zapraszamy najpierw pana premiera Gawkowskiego, a później pana premiera Kosiniaka-Kamysza

— zadrwił Hołownia.

Słowa te spotkały się z ripostą ze strony szefa MON.

Pan marszałek powiedział o sumowaniu się wicepremierów, to jest trochę inaczej niż z marszałkami rotacyjnymi, więc tego nie warto porównywać

— odpowiedział.

Auć, auć. My z wicepremierem damy sobie jeszcze po razie, ale teraz tutaj są poważne sprawy

— uciął lider Polski 2050.

Kabaret

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował były kandydat na prezydenta Marek Woch.

Kabaret trwa w najlepsze w Sejmie

— ocenił, udostępniając nagranie z zajścia.

