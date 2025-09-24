TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Nawrocki i Trump zmienią ONZ? Prof. Legutko: Od wielu dziesięcioleci ta organizacja była zdominowana przez lewicę

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź prof. Ryszard Legutko / autor: Fratria
prof. Ryszard Legutko / autor: Fratria

ONZ to organizacja, której wpływ jest znikomy, a jeżeli jest, to niekoniecznie korzystny. Zresztą od wielu dziesięcioleci ta organizacja była zdominowana przez lewicę. Tam jeszcze Związek Sowiecki odgrywał wielką rolę, miał licznych zwolenników wśród państw członkowskich” - mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 prof. Ryszard Legutko, były przewodniczący EKR, były europoseł PiS, były minister edukacji narodowej, filozof.

Prezydent Donald Trump i prezydent Karol Nawrocki wygłosili mocne przemówienia podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Profesor Ryszard Legutko został zapytany o to, czy jego zdaniem liderzy Polski i USA rozpoczną naprawę międzynarodowego ładu.

Naprawa międzynarodowego ładu to jest przedsięwzięcie, które jeśli do niego dojdzie, zajmie długi czas i oczywiście potrzebna jest większa ilość państw zainteresowanych taką zmianą. Czy znajdą się takie państwa? Mnie się to wydaje na razie dość wątpliwe

— przyznał.

CZYTAJ TAKŻE: Amerykańska krytyka Narodów Zjednoczonych. Trump: Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, a ja zakończyłem 7 wojen

Słowa prawdy

Były minister ocenił, że oba te wystąpienia „pod pewnym względem dopełniały się”.

Donald Trump powiedział parę słów prawdy o Organizacji Narodów Zjednoczonych, że jest to w tej chwili niewiele warta organizacja

— wskazał.

To jest organizacja, której wpływ jest znikomy, a jeżeli jest, to niekoniecznie korzystny. Zresztą od wielu dziesięcioleci ta organizacja była zdominowana przez lewicę. Tam jeszcze Związek Sowiecki odgrywał wielką rolę, miał licznych zwolenników wśród państw członkowskich

— przypomniał.

Od tego czasu oczywiście sporo się zmieniło, ale w dalszym ciągu wpływ krajów zachodnich, a zwłaszcza tych sił w krajach zachodnich, które by chciały wprowadzić jakiś element zdrowego rozsądku i zaangażować ONZ w słuszne sprawy, ciągle jeszcze jest mały. Rosja ma potężne wpływy. Podejrzewam, że potężniejsze niż Ameryka

— ocenił.

Profesor Legutko zauważył, że prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu skupiał się na tym, co należy zrobić i definiował wyzwania.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Szynkowski vel Sęk zachwycony przemówieniem prezydenta w ONZ: Szeroko ujmowało polską wizję na ład międzynarodowy

Ważne wystąpienia

Gość Telewizji wPolsce24 został zapytany także o to, kiedy świat zacznie słuchać tego, co na temat Rosji ma do powiedzenia Polska.

To jest niestety materia bardzo oporna

— wskazał.

Nie lekceważyłbym jednak słów. Te słowa, które padły, powinny być powtarzane - zarówno to, co mówił Donald Trump, jak i to, co mówił prezydent Nawrocki

— zaznaczył.

W tym kontekście przypomniał krytyczną ocenę ONZ wygłoszoną przez Donalda Trumpa i wystąpienie prezydenta Nawrockiego, w którym zwracał uwagę na konieczność ukarania zbrodniarzy - z przeszłości i obecnych.

To nie jest język, który często się w tych gremiach spotyka

— mówił.

Ci, których my nazywamy zbrodniarzami, którzy są zbrodniarzami, są często traktowani właśnie jako przyjaciele czy sojusznicy. Otóż te słowa, które padają i powinny padać, są czymś niezwykle ważnym, ponieważ one odkłamują ten obraz rzeczywistości

— zaznaczył.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent broni przed ONZ polskiej racji stanu ws. reparacji: „Pełne zadośćuczynienie, także od tych, którzy wywołali II wojnę światową”

ZOBACZ:

as/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych