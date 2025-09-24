Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ, poseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24 pozytywnie ocenił wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ. „Była tam z jednej strony mowa o Federacji Rosyjskiej w kontekście historycznym, naszych doświadczeniach z Federacją Rosyjską, tym, jak ona działa dzisiaj, nawiązując do dawnych doświadczeń imperializmu, w jaki sposób Zachód popełnił błędy wobec Federacji Rosyjskiej, zostawiając jej pole do takiego działania” - wskazywał.
Szymon Szynkowski vel Sęk w rozmowie z red. Jackiem Łęskim dokonał analizy wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ.
To jest ważne przemówienie, bo inauguracyjne, ale także dlatego, że było znakomite. Bardzo komplementarne. Szeroko ujmowało spojrzenie, polską wizję na ład międzynarodowy i to zaczepienie ładu międzynarodowego w wartościach, w odniesieniu do praw człowieka, jak te prawa człowieka powinny być chronione, bronione
— wskazał.
Była tam z jednej strony mowa o Federacji Rosyjskiej w kontekście historycznym, naszych doświadczeniach z Federacją Rosyjską, tym, jak ona działa dzisiaj, nawiązując do dawnych doświadczeń imperializmu, w jaki sposób Zachód popełnił błędy wobec Federacji Rosyjskiej, zostawiając jej pole do takiego działania
— mówił.
Szymon Szynkowski vel Sęk zauważył, że w przemówieniu prezydenta Nawrockiego znalazła się diagnoza dotycząca tego, w jaki sposób powinniśmy reagować na te działania.
W sposób bezkompromisowy, bez strachu, wzmacniając własną obronność
— zaznaczył.
To nie wszystko!
Polityk wskazał, że tematów, które zostały poruszone, było jednak znacznie więcej.
Była też mowa o tym, w jaki sposób prawa człowieka powinny być szanowane na Bliskim Wschodzie. W jaki sposób prawa człowieka powinny być szanowane na Białorusi, ale też wskazał pan prezydent Karol Nawrocki, że dzisiaj największą grupą, której prawa nie są szanowane, są chrześcijanie, którzy są dyskryminowani
— mówił.
Wskazał na prawo do życia i konieczność ochrony prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci
— zauważył.
Ważne słowa
Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że przemówienie głowy państwa zrobiło na nim bardzo duże wrażenie.
Nie jest łatwo w nieco ponad 20 minut ująć tak szeroki zakres tematyczny
— podkreślił.
Była też oczywiście mowa o konieczności wyciągnięcia odpowiedzialności wobec tych wszystkich, którzy naruszają ład międzynarodowy, tak w przeszłości, jak i dzisiaj. To też ważne słowa
— wskazał.
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741441-szynkowski-vel-sek-o-wystapieniu-prezydenta-w-onz-znakomite
