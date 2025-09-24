TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szynkowski vel Sęk zachwycony przemówieniem prezydenta w ONZ: Szeroko ujmowało polską wizję na ład międzynarodowy

Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ, poseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24 pozytywnie ocenił wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ. „Była tam z jednej strony mowa o Federacji Rosyjskiej w kontekście historycznym, naszych doświadczeniach z Federacją Rosyjską, tym, jak ona działa dzisiaj, nawiązując do dawnych doświadczeń imperializmu, w jaki sposób Zachód popełnił błędy wobec Federacji Rosyjskiej, zostawiając jej pole do takiego działania” - wskazywał.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent broni przed ONZ polskiej racji stanu ws. reparacji: „Pełne zadośćuczynienie, także od tych, którzy wywołali II wojnę światową”

Szymon Szynkowski vel Sęk w rozmowie z red. Jackiem Łęskim dokonał analizy wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ.

To jest ważne przemówienie, bo inauguracyjne, ale także dlatego, że było znakomite. Bardzo komplementarne. Szeroko ujmowało spojrzenie, polską wizję na ład międzynarodowy i to zaczepienie ładu międzynarodowego w wartościach, w odniesieniu do praw człowieka, jak te prawa człowieka powinny być chronione, bronione

— wskazał.

Była tam z jednej strony mowa o Federacji Rosyjskiej w kontekście historycznym, naszych doświadczeniach z Federacją Rosyjską, tym, jak ona działa dzisiaj, nawiązując do dawnych doświadczeń imperializmu, w jaki sposób Zachód popełnił błędy wobec Federacji Rosyjskiej, zostawiając jej pole do takiego działania

— mówił.

Szymon Szynkowski vel Sęk zauważył, że w przemówieniu prezydenta Nawrockiego znalazła się diagnoza dotycząca tego, w jaki sposób powinniśmy reagować na te działania.

W sposób bezkompromisowy, bez strachu, wzmacniając własną obronność

— zaznaczył.

Polityk wskazał, że tematów, które zostały poruszone, było jednak znacznie więcej.

Była też mowa o tym, w jaki sposób prawa człowieka powinny być szanowane na Bliskim Wschodzie. W jaki sposób prawa człowieka powinny być szanowane na Białorusi, ale też wskazał pan prezydent Karol Nawrocki, że dzisiaj największą grupą, której prawa nie są szanowane, są chrześcijanie, którzy są dyskryminowani

— mówił.

Wskazał na prawo do życia i konieczność ochrony prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

— zauważył.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki o słowach Trumpa: Zgadzam się, że Europa pogrążyła się w ideologicznym szale w sprawie migracji i Zielonego Ładu

Ważne słowa

Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że przemówienie głowy państwa zrobiło na nim bardzo duże wrażenie.

Nie jest łatwo w nieco ponad 20 minut ująć tak szeroki zakres tematyczny

— podkreślił.

Była też oczywiście mowa o konieczności wyciągnięcia odpowiedzialności wobec tych wszystkich, którzy naruszają ład międzynarodowy, tak w przeszłości, jak i dzisiaj. To też ważne słowa

— wskazał.

