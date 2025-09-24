"Relacje w dobrych rękach". Doszło do spotkania pomiędzy parami prezydenckimi Polski i USA. Prezydent Nawrocki zdradza kulisy

Sprawdź pary prezydenckie Polski i USA / autor: x @marcin_przydacz
pary prezydenckie Polski i USA / autor: x @marcin_przydacz

Podczas briefingu w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że wraz ze swoją małżonką Martą Nawrocką miał okazję spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz pierwszą damą Melanią Trump.

To spotkanie wczorajsze z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie

— powiedział.

Jak dodał, Nawrocki nawiązał również do sytuacji w Polsce i Europie Środkowej.

Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji. Było to bardzo miłe spotkanie

— powiedział prezydent RP.

Relacje w dobrych rekach

Zdjęcie ze spotkania pomiędzy prezydenckimi parami udostępnił w mediach społecznościowych prezydencki minister Marcin Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach

— wskazał.

as/X/PAP

