Podczas briefingu w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że wraz ze swoją małżonką Martą Nawrocką miał okazję spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz pierwszą damą Melanią Trump.
To spotkanie wczorajsze z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie
— powiedział.
Jak dodał, Nawrocki nawiązał również do sytuacji w Polsce i Europie Środkowej.
Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji. Było to bardzo miłe spotkanie
— powiedział prezydent RP.
ZOBACZ: Słowa Trumpa o Ukrainie to żadna nagła zmiana? Prezydent Nawrocki: „Liczy się ze zdaniem Polski, Polaków i polskiego prezydenta”
Relacje w dobrych rekach
Zdjęcie ze spotkania pomiędzy prezydenckimi parami udostępnił w mediach społecznościowych prezydencki minister Marcin Przydacz.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach
— wskazał.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741440-spotkanie-par-prezydenckich-polski-i-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.