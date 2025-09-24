Słowa Trumpa o Ukrainie to żadna nagła zmiana? Prezydent Nawrocki: "Liczy się ze zdaniem Polski, Polaków i polskiego prezydenta"

Nastąpił moment, kiedy pan prezydent Donald Trump publicznie podzielił się swoją wizją tego, co dzieje się za sprawą agresji Federacji Rosyjskiej. Myślę, że to jest z jednej strony świadomość pana prezydenta Trumpa, a z drugiej też praca, którą konsekwentnie wykonujemy my, liderzy państw Europy Środkowo-Wschodniej, także ja jako prezydent Polski” - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku.

Karol Nawrocki podkreślił, że podczas obrad ONZ podzielił się „wizją polskiego prezydenta i wizją Polski odnoszącą się do tego, jakim zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, jak powinniśmy na to patrzeć”.

W tym wystąpieniu położyłem akcent na kilka najważniejszych fundamentów w zakresie i agresji rosyjskiej na Ukrainie i zagrożeń wojną hybrydową i złamaniem polskiej granicy powietrznej przez rosyjskie drony

— mówił.

Odnosiłem się także do kwestii humanitarnych, zadań Polski w ONZ i tych wszystkich spraw, które są dla mnie jako dla prezydenta Polski najważniejsze, także w kontekście Unii Europejskiej, czy pewnej stałej zasady zadośćuczynienia za zbrodnie wojenne i za wywoływanie wojen, które powinno być na takim forum jak ONZ podstawą budowania naszej odpowiedzialności za przyszłość i cywilizacji i świata

— wskazał.

Karol Nawrocki podkreślił, że podczas wizyty w Nowym Jorku brał udział w wielu spotkaniach – a także wciąż kilka go czeka – i wierzy, że przyniosą one Polsce dobre rezultaty.

Rozmowa z Trumpem

Prezydent został zapytany o to, o czym rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Moje spotkanie z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie

— mówił.

Ale także pan prezydent Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi (…), że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji. Było to bardzo miłe spotkanie

— dodał.

Sprawa Ukrainy

Karol Nawrocki odpowiedział także na pytanie dotyczące wpisu Donalda Trumpa, w którym ten stwierdził, że Ukraina może odzyskać całe swoje terytorium.

Ja jestem w stałym kontakcie z prezydentem Donaldem Trumpem, więc nie uznaję tego za radykalną zmianę w samym sercu pana prezydenta, ale zmianę publiczną. Państwo macie prawo do tego, żeby sądzić, że publicznie nastąpił przełom, natomiast ja także zapewniałem państwa po rozmowach z panem prezydentem Trumpem, i także swoje zadanie tak odbierałem na arenie międzynarodowej, aby i publicznie i w rozmowach bilateralnych z prezydentem Trumpem mówić, jaka jest rola Federacji Rosyjskiej

— wskazał.

Pan prezydent Trump – o czym wielokrotnie mówił – liczy się ze zdaniem Polski, Polaków i polskiego prezydenta

— dodał.

Wczoraj nastąpił moment, kiedy pan prezydent Donald Trump publicznie podzielił się swoją wizją tego, co dzieje się za sprawą agresji Federacji Rosyjskiej. Myślę, że to jest z jednej strony świadomość pana prezydenta Trumpa, a z drugiej też praca, którą konsekwentnie wykonujemy my, liderzy państw Europy Środkowo-Wschodniej, także ja jako prezydent Polski

— podkreślił.

Granice są święte

Jeden z dziennikarzy zauważył, że Donald Trump powiedział, że państwa sojusznicze NATO, na których terytorium pojawią się rosyjskie obiekty latające, powinny zestrzeliwać te maszyny. Prezydent Nawrocki został zapytany o to, czy nie boi się, że w takiej sytuacji Rosja powie „sprawdzam”.

Oczywiście Wojsko Polskie to nie jest tylko wojsko z pięknymi tradycjami, ale także wojsko, które za sprawą ostatnich ośmiu lat inwestycji w polski sprzęt wojskowy, kontynuowanych w pewnym zakresie przez obecny rząd i bardzo dobrze, żeby była jasność, bo tak powinniśmy patrzeć na nasze siły zbrojne, jest gotowe zawsze do tego, aby reagować w sposób prawidłowy na łamanie polskiej granicy

— powiedziała głowa państwa.

W kontekście dyskusji w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ogóle deklaracji o pokoju, o suwerenności, o integralności państw, nie możemy zastanawiać się, czy łamanie granic, czy to powietrznych, czy ataki na Morzu Bałtyckim, czy w ogóle łamanie granic państw niepodległych i suwerennych może pozostać bez odpowiedzi

— wskazał.

Jako zwierzchnik sił zbrojnych zapewniam wszystkich państwa, że w zakresie moich decyzji jako prezydenta Polski, patrzę na nasze granice jako na świętość, której nie można łamać i wojsko polskie powinno na to reagować w sposób prawidłowy

— stwierdził.

Karol Nawrocki zauważył, że prezydent Trump ma świadomość, jak ważna jest niepodległość i granice państw takich jak Polska i inne kraje Europy Środkowej.

Prezydentem Polski nie może być człowiek, który ma obawy o to, jak zareaguje Wojsko Polskie w kontekście łamania naszych granic. Dopóki będę prezydentem, będę dążył do tego, aby w sposób jednoznaczny bronić granic Polski i polskiej przestrzeni powietrznej. Wierzę w polskiego żołnierza i też wierzę w naszych sojuszników z NATO

— zapewnił.

Skuteczność ONZ

Prezydent został zapytany o to, jaka jest jego opinia na temat skuteczności ONZ.

Musimy pamiętać, że ta 80. rocznica powstania ONZ dla mnie jako dla człowieka świadomego historii Europy Środkowej i mojego kraju - Polski - po roku 1945 sama w sobie jest bardzo osobliwym doświadczeniem, bo gdy powstawał ONZ, to Polska po roku 45 była niszczona przez Sowietów. Polacy byli mordowani, siedzieli w więzieniach. Polskim bohaterom strzelano w tył głowy. A dzisiaj, gdy padają piękne słowa też o bezpieczeństwie, o pokoju, o współpracy, o kwestiach ważnych i zasadniczych, nie mogę nie zauważyć, że dookoła toczy się regularna wojna i ludzie każdego dnia giną

— wskazał.

Ocenił, że skuteczność słów padających na zgromadzeniu ogólnym ONZ jest daleka od optymizmu.

Wizyta w Kijowie

Karol Nawrocki został zapytany o to, czego dotyczyły rozmowy z Wołodymyrem Zełenski i czy jest możliwe spotkanie w Kijowie.

Prezydent podkreślił, że „oczywiście jest możliwe”.

Teraz kończę pierwszy miesiąc spotkań w Europie i na świecie, ale to naturalne, że spotkam się z prezydentem Zełeńskim

— wskazał.

Z prezydentem Zełeńskim rozmawialiśmy krótko. Była to wymiana uprzejmości i takie przekazanie świadomości - moje i prezydenta Zełeńskiego, z czym się zmagamy i my Polacy i w Europie Środkowej inne kraje i z czym się zmaga Ukraina

— mówił.

