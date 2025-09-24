W PiS pojawił się pomysł, aby stworzyć pakt senacki z Konfederacją - podaje Wirtualna Polska, powołując się na swoje nieoficjalne doniesienia. „Trzeba będzie się dogadać” - zaznaczył rozmówca WP z PiS. Konfederacja jednak ma sceptycznie pochodzić do takiego ewentualnego porozumienia.
Powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś jest na musiku i nie ma z kim rządzić, to nie jest to Konfederacja, tylko Prawo i Sprawiedliwość
— powiedział w rozmowie z WP poseł Konfederacji Przemysław Wipler.
Sławomir Mentzen nie będzie współrządzić z Jarosławem Kaczyńskim. Wyborcy Konfederacji by tego nie znieśli
— zaznaczył.
„Pakt senacki” PiS-u z Konfederacją?
Tymczasem w PiS miała powstać pragmatyczna koncepcja utworzenia kontrpropozycji wobec tworzonego przez Koalicję 13 grudnia paktu senackiego. Z obecnych sondaży wynika, ich pakt senacki stworzony przez PiS i Konfederację mógłby skutecznie rywalizować z kandydatami Koalicji 13 grudnia, którzy już drugi raz z rzędu zwyciężyli w wyborach do Senatu, uzyskując większość w Izbie Wyższej dzięki przyjętej przez siebie strategii.
Michał Dworczyk, europoseł PiS, w rozmowie z Wirtualną Polską skłaniał się ku pragmatycznemu porozumieniu z Konfederacją, dzięki któremu istniałaby duża szansa na zwycięstwo z Koalicją 13 grudnia w wyborach do Senatu.
Patrząc na dzisiejsze sondaże, można zakładać, że takie porozumienie centroprawicowe miałoby szansę uzyskać większość w Senacie
— podkreślił Dworczyk.
Uważam, że przygotowując się do wyborów parlamentarnych, patrząc, z jaką mamy ordynację w Senacie, warto rozmawiać z wszystkimi siłami w centrum i na prawicy po to, żeby wybrać ludzi, którzy będą startować w najbliższych wyborach do Senatu
— mówił.
Są u nas zwolennicy takiego pomysłu, bo mimo że rząd Tuska traci poparcie, to Konfederacja rośnie. I to jej kandydaci mogą pokonać kandydatów PiS w wyborach do Senatu. Zatem lepiej się dogadać, niż wzajemnie wyniszczać
— podkreślił anonimowo jeden z posłów PiS.
Jest jednak w PiS silna frakcja przeciwników współpracy ze Sławomirem Mentzenem, na czele z samym prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który w ostatnim czasie nie raz krytykował prezesa Nowej Nadziei. W PiS ma być nawet alternatywny pomysł, polegający na próbie rozbicia Konfederacji, by dogadać się z jej częścią bez Sławomira Mentzena.
Widzimy wyraźnie, że po okresie prób „przytulania” Konfederacji przez PiS, które umiarkowanie tej partii wyszły, Jarosław Kaczyński wybrał „powrót do starego” - czyli niszczenie wszystkiego, co jest na prawo od PiS. To jest metoda, którą Kaczyński stosuje od dekad: niszczenie prawicowej konkurencji
— podkreślił w rozmowie z WP poseł Konfederacji Michał Wawer.
