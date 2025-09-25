„W przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ była mowa o poszanowaniu prawa międzynarodowego, ładu międzynarodowego, konieczności ponoszenia odpowiedzialności za łamanie tego ładu” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk. Były szef polskiej dyplomacji w ten kontekst wpisuje słowa prezydenta RP o odpowiedzialności Niemców za wywołanie wojny. „Rozliczenie za II wojnę światową nie nastąpiło, a takie rozliczenie powinno nastąpić zgodnie z prawem międzynarodowym” - ocenia nasz rozmówca.
Prezydent RP Karol Nawrocki w czasie swoje przemówienia na forum ONZ podkreślał, że nie ma zgody Polski na to, by Moskwa bezpardonowo dokonywała wobec nas i innych narodów Europy aktów prowokacji. Mówił o wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i rosyjskiej agresji oraz o odpowiedzialności za agresję.
Patrzę na przemówienie prezydenta RP Karola Nawrockiego jak na pewną całość. Nie wyciągałbym z niego jakiegoś jednego zdania, ponieważ było niezwykle ciekawe przez to, że wielowątkowe i wielopłaszczyznowe, skoncentrowane na zagrożeniach związanych z postępowaniem Federacji Rosyjskiej. Mające bardzo określony kontekst historyczny i wskazujące, w jaki sposób powinniśmy na te zagrożenia reagować. Ukazujące także to, w jaki sposób popełniono błędy, poprzez brak reakcji część krajów zachodnich
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Szymon Szynkowski vel Sek z PiS.
Niemcy nie mogą zmilczeć faktu, że sprawa reperacji jest na agendzie polsko-niemieckiej
Były szef polskiej dyplomacji podkreśla, że słowa prezydenta Nawrockiego o odpowiedzialności za agresję i wywołanie II wojny miały znacznie szerzy wymiar i wpisywały się w aktualny kontekst polityczny, w szczególności w rosyjską agresję.
W przemówieniu prezydenta była mowa o poszanowaniu prawa międzynarodowego, ładu międzynarodowego, konieczności ponoszenia odpowiedzialności za łamanie tego ładu. W tym kontekście było to zdanie (o odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej przez Niemcy – przyp. red.) które w oczywisty sposób nie odnosiło się wyłącznie do sytuacji bieżącej i mające również kontekst polityczny. Uproszczeniem byłoby jednak stwierdzenie, że prezydent na tym się skoncentrował w wypowiedzi w ONZ. To był jeden z wielu ważnych wątków, dotyczących tego przemówienia
— ocenia nasz rozmówca.
Prezydent Karol Nawrocki nie pozostawił jednak żadnych niedomówień, jeśli chodzi o odpowiedzialność za wywołanie II wojny i konieczność zadośćuczynienia za wyrządzone w jej trakcie krzywdy i szkody przez jej autorów, Niemcy.
Absolutnie tak. Po treści tego przemówienia widzimy, że prezydent nie dostrzega tematów tabu, w szczególności w obszarach, w których bezpodstawnie próbowano niektóre sprawy schować do szuflady. Rozliczenie za II wojnę światową nie nastąpiło, a takie rozliczenie powinno nastąpić zgodnie z prawem międzynarodowym
— podkreśla polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia, Berlin coś w końcu będzie musiał przedsięwziąć w sprawie odszkodowań za wojnę.
Niemcy w tej sprawie mają swoje stanowisko, które znamy od lat. Nie sądzę, żeby je skorygowali. Natomiast to, co jest istotne to to, że będą musieli się odnieść do propozycji, którą złożył wcześniej prezydent Nawrocki. Powiedział, że nawet jeśli prawnie nie zgadzają się w kwestiach reparacji ze stanowiskiem Polski, to nie mogą zmilczeć faktu, że ta sprawa jest obecna na agendzie polsko-niemieckiej, a jednym z możliwych rozwiązań byłoby wykazanie starań, odpowiedniej kontrybucji finansowej, jeśli chodzi o wsparcie odporności obronnej wschodniej flanki NATO, w tym przede wszystkim Polski. Ta propozycja została położona na stole i tu jestem bardzo ciekaw odpowiedzi ze strony niemieckiej, bo nie została ona odrzucona. Myślę, że powinna doczekać się odpowiedzi ze strony niemieckiej, bo w istocie umocnienie wschodniej flanki NATO, oznacza wzmocnienie polskiej armii, polskich możliwości obronnych i służy całej Unii Europejskiej, również Niemcom
— podsumowuje były minister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.
